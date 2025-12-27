¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¥Ð¥«¤À¤±¡×¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤â¸ø³«½è·º¡Ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡È¶µ°é¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°µÎÏ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö½÷¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°Ç¡×¤òÆÉ¤à
¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¥Ð¥«¤À¤±¡×¡Ö¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¡£°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¿´¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡È½÷¼Ò²ñ¡É¤Î¶õµ¤¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤æ¤Â¢¤µ¤ó(@yuki_zo_08)¤ÎÌ¡²è¡Ö½÷¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°Ç¡£¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¥ì¥¸ÂÐ±þ¥ß¥¹¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ø³«½è·º¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÈóÀµµ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤æ¤Â¢¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ÎËö¤ËÀµ¼Ò°÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÊÌ»ÙÅ¹¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢µ´¥öÅçÅ¹Ä¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷ÀÅ¹Ä¹¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Â¢¤ÏÅ¹Æâ¤ËÉº¤¦´ñÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¿¦¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿ËÜ¿Í¤¬»¯¤µ¤ì¤ë¡×¶õµ¤¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤ÎÃó¼Ö·ô¤¬Å¹Ä¹¤ÎÅÜ¤ê¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤Î¥¥³¤¬ÀÜµÒÃæ¤ËÃó¼Ö·ô¤òÅÏ¤·¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜ¿Í¤â¼þ°Ï¤â¤¹¤°¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤ËÆ°¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤òÃµ¤·¡¢Å¹ÆâÊüÁ÷¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤òµ´¥öÅçÅ¹Ä¹¤¬»ß¤á¤¿--¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç2²óÌÜ¤è¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¥Ð¥«¤À¤±¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¥¥³¤ËÃó¼Ö¾ìÆþ¸ý¤ÇµÒ¤¬Ìá¤ë¤Þ¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤æ¤Â¢¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿»ëÀþ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î°µ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤è¤ê¤â¡Ö½¾½ç¤µ¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¸½¾ì
³Î¤«¤Ë¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¶µ°é¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ã¯¤«¤ò¸«¤»¤·¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Á´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î»×¹Í¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤¬¼¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëÁªÂò»è¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Çä¾å¤è¤ê¤âÄÀÌÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¼ÂÏÃ¤À¤«¤é¤³¤½Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¡È¶È³¦¤ÎÏÄ¤ß¡É
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤¬Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¥Ð¥ìËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤ä¶õµ¤´¶¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÜµÒ¶È·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¡¢ºîÉÊ¤ÏÀÅ¤«¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)
