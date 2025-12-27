ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、信子、納言・薄幸が２５日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。女性芸人３人でトークを繰り広げた。

きょんちぃは「女性用のオトナなお店」の経験を振り返り「結局、もう私、酒飲んじゃったら。もう飲むスイッチ入っちゃって。終わっちゃいましたね」と述懐。幸が「聞きました。それは。きょんちぃの…。喧嘩したんでしょ？」と苦笑した。

きょんちぃは「はい。ブチギレ」と笑いながら「（男性セラピストが）もう、なめすぎてて。ゴリゴリ（お酒を）飲ませにかかってきた。いや、お前何しにきたんだよ？って。（セラピストが）『飲もうよー！』みたいな。ワイン飲もうってなって『いいよ』ってなって。２本頼んで。飲まないわけ」と述懐。

幸が「そのワイン代は、どっち持ちなの？」と聞くと、きょんちぃは「（一緒に行った）先輩になるんです。だから、それにも腹立ってて。『いや、いや。お前、それ違くない？』って。『あいつ、許さないっすわぁー！』って言いながら帰ったらしいです、私。覚えてないですけど。ノースケベで」と明かしていた。