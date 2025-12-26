この冬無双できる♡ ふわもこな「ニットカーディガン＆ビスチエ」着回しコーデ5選

この冬、ガーリーで映えるアイテムで自己肯定感をアゲてこ♡ そこで今回は、中川紅葉とともにふわもこな「ニットカーディガンとビスチエのセット」着回しコーデ5選をお届けします。単品でもセットでも可愛くて、着回し力も抜群な優秀アイテム！ぜひ最後までチェックしてね。

Item 着回すアイテムはこちら♡ ニットカーディガンとビスチエのセット べーシックカラーもモコモコな質感で主役級 単品でも使えるアンサンブルは着回し力強化にはマスト。カーデの飾りボタンのデザインがそれぞれ違ったり、細部にセンスを光らせて。 ニットカーディガンとビスチエのセット 23,980円／LILY BROWN

Cordinate 赤を差し色にしたレトロコーデ カチューシャやバッグの差し色でコーデにアクセントを。足元は白を選んで全体的に暗くならないようにするのがポイント。 ニットカーディガンとビスチエのセット履き回し。花柄ナロースカート 17,600円／HONEY MI HONEY カチューシャ 8,030円／THE HAIR BAR TOKYO ハンドルバッグ 10,900円／チャールズ&キース（チャールズ&キース ジャパン）ロングブーツ 19,910円／RANDA

Cordinate 勝負服にぴったりなあざとコーデ キャミワンピをあわせてデコルテ見せ♡ 程よい抜け感を出したコーデで勝負服にぴったり。 ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）は着回し。ドット柄キャミワンピース 14,300円／Ungrid イヤリング 2,200円／アネモネ（サンポークリエイト）ハンドルバッグ 10,900円、ロングブーツ 14,900円／ともにチャールズ&キース（チャールズ&キース ジャパン）

Cordinate グレー×デニムのオトナカジュアルなスタイル グレーにあわせてデニムも暗めなカラーをチョイス。一見シンプルに見えるけど、ビスチエのパールがさりげなく輝いてて可愛い♡ ビスチエ（ニットカーディガンとビスチエのセット）は着回し。ロングボアコート 16,500円／LiLiRena タートルネックトップス 2,199円／WEGO フレアーデニムパンツ 3,999円／H&M サイドリボンバッグ 4,390円／Olu. リボンパンプス 9,900円／チャールズ&キース（チャールズ&キ ース ジャパン）

Cordinate 男女モテな甘カジュアルコーデ 甘いコーデにレザーブルゾンやキャップでカジュアルさをプラス。ミニスカとロングブーツで脚長効果を狙っちゃおう♡ ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）は着回し。レザーブルゾン 6,599円／WEGO ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）キャップ 9,900円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）バッグ 3,629円／WEGO ロングブーツ 19,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物

Cordinate トレンド感あふれるおしゃれ上級者コーデ シャツ×バルーンシルエットでトレンド感あふれるコーデに♡ カーディガンを肩かけすることで脱ブナン。 〈右・紅葉のコーデ〉ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）は着回し。 BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS バルーンショートパンツ 16,500円／SORIN シュシュ 1,650円／アネモネ、イヤリング 3,960円／ミミサンジュウサン（ともにサンポークリエイト）シルバーサングラス 4,400円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ハイソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ムートンブーツ 2,990円／GU〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉フリルジャージワンピース 9,900円／PUNYUS ニット帽 12,100円／CA4LA 撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子