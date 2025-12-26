この冬無双できる♡ ふわもこな「ニットカーディガン＆ビスチエ」着回しコーデ5選
この冬無双できる♡ ふわもこな「ニットカーディガン＆ビスチエ」着回しコーデ5選
この冬、ガーリーで映えるアイテムで自己肯定感をアゲてこ♡ そこで今回は、中川紅葉とともにふわもこな「ニットカーディガンとビスチエのセット」着回しコーデ5選をお届けします。単品でもセットでも可愛くて、着回し力も抜群な優秀アイテム！ぜひ最後までチェックしてね。
Item 着回すアイテムはこちら♡
ニットカーディガンとビスチエのセット
べーシックカラーもモコモコな質感で主役級
単品でも使えるアンサンブルは着回し力強化にはマスト。カーデの飾りボタンのデザインがそれぞれ違ったり、細部にセンスを光らせて。
ニットカーディガンとビスチエのセット 23,980円／LILY BROWN
Cordinate 赤を差し色にしたレトロコーデ
カチューシャやバッグの差し色でコーデにアクセントを。足元は白を選んで全体的に暗くならないようにするのがポイント。
Cordinate 勝負服にぴったりなあざとコーデ
キャミワンピをあわせてデコルテ見せ♡ 程よい抜け感を出したコーデで勝負服にぴったり。
Cordinate グレー×デニムのオトナカジュアルなスタイル
グレーにあわせてデニムも暗めなカラーをチョイス。一見シンプルに見えるけど、ビスチエのパールがさりげなく輝いてて可愛い♡
Cordinate 男女モテな甘カジュアルコーデ
甘いコーデにレザーブルゾンやキャップでカジュアルさをプラス。ミニスカとロングブーツで脚長効果を狙っちゃおう♡
Cordinate トレンド感あふれるおしゃれ上級者コーデ
シャツ×バルーンシルエットでトレンド感あふれるコーデに♡ カーディガンを肩かけすることで脱ブナン。
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子
外部サイト