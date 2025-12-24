FC東京は24日、育成型期限付き移籍をしていた日本代表MF佐藤龍之介（19）がファジアーノ岡山から復帰することを発表した。



FC東京のアカデミーで育ち、2023年8月に16歳でプロ契約を結んだ佐藤。2025シーズンはクラブ史上初のJ1を戦う岡山へ期限付き移籍をしていたが、佐藤はここで大きく飛躍した。



リーグ戦では28試合に出場して6得点を挙げると、6月には日本代表デビューも飾り、佐藤はJリーグで注目を集める選手へと成長。最終的に13位でフィニッシュした岡山で欠かせない存在となり、Jリーグの優秀選手賞とベストヤングプレイヤー賞に輝いた。





そんな佐藤はFC東京への復帰が決まったが、成長した姿を青赤のユニフォームでも見せることをクラブの公式サイトにて誓った。「FC東京に関わるすべてのみなさん、ただいま。ふたたび青赤のユニフォームを着てプレイできることを嬉しく思います。この1シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています」「FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You'll Never Walk Aloneを歌いたいです。強く、愛される選手をめざして戦います！応援よろしくお願いします！」また佐藤は岡山の公式サイトにて感謝の言葉も述べている。「このたびFC東京に復帰することになりました。1年間とは思えないほど、充実し、成長を感じる時間でした。このクラブに関わるすべての人の情熱や、常に謙虚でありながら1日1日の努力を怠らない姿勢に毎日のように刺激を受けながら過ごしていました。結果が出ない時も含め、どんな状況にも関わらず、声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんの存在が本当に大きな力になりました」「岡山県のことを何も知らずにこの地に来ましたが、関わってくださった方々や街の雰囲気に触れ、今では心から大好きな場所になりました。このクラブでは計り知れないほどのことを得ることができすべて自分にとってかけがえのない財産です。ここで得たものをすべて自分の力に変えてこの先もギラギラと成長し続けます。そしてみなさんが誇りに思っていただける選手になれるよう頑張ります。本当にありがとうございました！！」