Snow Manの佐久間大介が12月22日、自身のInstagramを更新。同日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）への出演を報告した。

Snow Manは『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』にて、「カリスマックス」「SERIOUS」「TRUE LOVE」の3曲を披露。放送後、メンバーの佐久間がInstagramにて「#CDTVライブライブ ありがとうございました！ (^^)」と出演を報告した。

「カリスマックス」を披露したキラナガーデン豊洲 クリスマスステージで、赤のジャケットにゴールドに輝く「カ」マークのバッジを身につけたクリスマス仕様の佐久間が、特設会場で様々なポーズを決める姿や、スペシャルメドレーで着用した黒と白のジャケット姿での自撮り写真などを披露した。

コメント欄には「佐久間さんのハーフアップ大好きなの」「真っ赤の衣装珍しい」「めちゃくちゃ似合ってる」「可愛いのにカッケー」「一足早いサンタさんありがとうございまックス」といった声が寄せられている。

（文＝本 手）