【Ray】2026年2月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

今月のPresent
PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）の「フェザーヤーンニットのふわもこパジャマ＆ソックス」
リボンデザインであったか可愛い♡
▷各カラー1名様
オーガンジーのリボンが可愛い、素肌にやさしい質感のパジャマ。ヒップが隠れるゆったりとしたカーディガン＆ショートパンツの組みあわせで、スタイルアップ効果も。
おそろいのニーハイルームソックスとあわせて、夜も可愛いコーデで気分を上げて。
Dreame（ドリーミー）の「髪をうるおす多機能ヘアドライヤー」
1台で3役ものスタイリングができる
▷1名様
変幻自在のアタッチメントつきヘアドライヤー。カーリングバレルでカール、浮き毛抑制ツールでストレートとヘアアレンジも1台で叶う。
髪に安全な温度を維持するシステムや高濃度なマイナスイオンで髪のうるおいを保ってくれるので、ドライヤーとしての機能も抜群！
NEROLILA（ネロリラ）の「植物の香りに癒されるボディオイル＆フラワークリーム」
冬の集中保湿ケアはこれでOK！
▷2点をセットで2名様
国産オーガニックスキンケアブランド「ネロリラ」からボディケアシリーズが登場。ハーブオイルは、ベタつかないテクスチャーで全身をほぐし、うるおいで満ちた肌に。
フラワーエッセンスを配合したクリームは全身に使えて万能。気になる部分には厚めに塗ってパックするのもおすすめ♡
回答の締め切り：1月21日（月）23:59まで
文／西田有里