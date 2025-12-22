猫が嫌がっているときの5つのサイン

愛猫の表情がいつもと変わらなくても、猫の心は行動に出ています。猫が飼い主を嫌いになったときの行動には、次のようなものがあります。

1.近づくとさりげなく逃げる

好きではない人とは、できるだけ距離をおきたいのは猫も同じ。猫が飼い主に近づかれると、さりげなく別の場所へ移動するのは、距離を取りたいと思っているようです。

以前は膝の上で寝るのが好きだったのに、今では同じ部屋にいても離れた場所を選ぶような場合や、撫でようと手を伸ばすと、さりげなく距離を取るような動きをする場合です。

露骨に逃げるのではなく、あたかも「たまたま移動したかった」かのような振る舞いをするため、飼い主が気づきにくいのが特徴です。

猫なりの「今はひとりでいたい」という気持ちからくる行動なので、何らかのストレスや不信感を抱えている可能性があります。

2.触られることをやんわりと拒否

猫は信頼関係のある相手とグルーミングをしたり、甘えたりすることでお互いの関係を確認しあう習性があります。しかし、撫でようとするとサッと顔を背ける、触れた瞬間に耳を倒して体を低くするという微妙な反応は、逃げるほど強い拒否ではないものの、仲良くはしたくないという猫の反応です。

本来なら喜ぶような所を触っても、暴れるような抵抗ではなく、小さなしぐさで避けようとするときは、過去に触られた際の痛みや不快感が影響している可能性があります。

ただし、実際には信頼が揺らいでいる場合も、身体の痛みが原因で触られるのを嫌がっている場合もあるため、慎重に様子を見る必要があります。

3.警戒した眼差しで見てくる

猫の目をジッと見ることは敵意の表れといわれますが、親しい間柄では、猫同士でも猫と飼い主でも見つめ合うことがあります。信頼している相手には、リラックスした視線を送り、目が合えばゆっくりまばたきをするのです。

ところが、愛猫が飼い主と目を合わせなくなるどころか、ジトッとした警戒の眼差しを向けるようになったら要注意です。目が合った途端に耳を後ろに倒しながら上目遣いで見つめてくる場合は、恐怖や警戒心を抱くようなキッカケがあったのかもしれません。

飼い主の動きを追うような鋭い視線で「何をされるか分からない」という態度をとるなら、信頼関係を取り戻す必要があります。

4.甘えコミュニケーションの減少

グルーミングついでに手を舐めてくる、帰宅後にスリスリするなどの甘えた行動が激減した場合も、猫に嫌われてしまった可能性があります。一緒に遊ぼうとしても反応しない、ごはんのときもおねだりせず、出されたものを食べて行ってしまうなど冷たい態度になるかもしれません。

これは、過度なスキンシップや、愛猫が地味に嫌だったことを繰り返してしまって、「この人といても安心できない」と感じている可能性があります。

もちろん子猫なら、成長するにつれて甘え方も変化してくるのはふつうのことです。しかし、もし原因が爪切りなど必要な行為だった場合には、早急な仲直りが求められます。

5.攻撃的な態度

攻撃的な態度は、誰の目から見ても明確な拒絶のサイン。ふだんは穏やかな猫が、触れようとした飼い主に対してシャーシャー威嚇したり、猫パンチで戦いを挑んできたりするときは、過去に相当ないやな思いをさせられた可能性があります。

猫の攻撃的な態度には、「これ以上近づかないでほしい」という強い警告の意味が含まれています。

まだ人に慣れていない保護猫は仕方ありませんが、すでに飼い猫になって月日が経っている猫が攻撃的になるのはかなり危険な兆候です。

病気によって攻撃的になることもあるため、むやみに叱るのは逆効果です。まずは距離を保ち、ケガをしないよう猫を観察してください。できるだけ早く動物病院に相談することも大切です。

猫の気持ちを理解して仲直りをするコツ

猫と仲直りするために、猫の気持ちを理解しましょう。攻撃的な態度や甘えの減少は「嫌い」という感情の裏に、ストレスや不安のサインであることが多いのです。

接し方を見直して、無理に触らず猫のペースを尊重してあげましょう。安心できる隠れ場所や静かな空間を用意するなど生活環境を改善することも大切です。特に高い場所に猫専用のスペースを作ると、自信を取り戻しやすくなります。

過去の出来事がトラウマになっている場合、その原因を取り除くか、時間をかけて少しずつ慣らしていく方法があります。たとえば、動物病院で怖い思いをしたことで、キャリーバッグも抱っこも全部嫌いになることも考えられます。このような強烈な印象が残るケースでも、病院は行く必要がある場所なので、無理ない範囲で慣れる練習を続けることが重要です。

猫の行動は気持ちを表す手段なので、日頃から猫の様子を観察し、小さな変化に気づけるようにしておくと問題が大きくなる前に対処が可能になります。信頼関係の再構築には時間がかかりますが、焦らず見守る姿勢が大切です。

まとめ

猫が飼い主を避けるようになる背景には、猫にストレスを与える出来事や環境の変化があった可能性があります。今回紹介した行動には、ただ単に嫌いという気持ちだけでなく、ストレスや不安、あるいは健康問題まで抱えている可能性があるのです。

原因の特定はなかなか難しいかもしれませんが、猫の態度が変わった頃の出来事を振り返って、猫との接し方を見直すことはとても有効です。

同時に、猫の行動の変化には健康上の問題が関係していることもあるため、獣医師の診察を受けることも重要です。

猫に触れる時も相手のペースを尊重して、無理に近づかないことが大切です。多少、放っておかれるほうが安心できる猫もいますから、小さなサインに気を配りつつ、より良い距離感を保っておきましょう。