ふるさと納税の上限を超えてしまった場合、返金や訂正は可能なの？上限オーバー時の対処方法を解説

ふるさと納税の「上限額」とは？ 超えるとどうなる？

ふるさと納税では、寄付額のうち自己負担2,000円を除いた分が、所得税と住民税から控除されます。ただしこの控除には「上限」があり、年収や家族構成などによって金額が異なります。

上限を超えた分は、税金からの控除対象とはならず、そのまま自己負担となってしまいます。たとえば、控除上限額が3万円の人が5万円寄付した場合、2万円分は控除されません。



上限をオーバーした場合、返金や訂正はできる？

ふるさと納税で一度完了した寄付については、返金やキャンセル、控除金額の訂正などは基本的にできません。これは、寄付金がすでに自治体に受け入れられ、財源として使われる性質のものであるためです。

また、お礼品も寄付に対する「感謝の気持ち」として提供されているため、寄付を取り消すことができません。そのため、寄付を行う前に必ず上限額を確認し、無理のない範囲で利用を心がけることが大切です。



上限をオーバーしてしまったときの考え方

すでに寄付が完了しており、上限を超えてしまっていた場合は、制度上の対処方法はありません。もちろん予想していなかった事態に焦る気持ちはあるでしょう。

しかし本来のふるさと納税の目的である「自治体への支援」という意義が失われるわけではありません。自治体から届くお礼品を受け取ることで、地域の特産や魅力を知るきっかけにもなります。また翌年のふるさと納税で上限額を意識して、ふるさと納税との付き合い方を知ることにもつながります。



上限オーバーを防ぐために。シミュレーションを活用しよう

上限額を超えて寄付をしてしまうのを防ぐためには、事前にシミュレーションをしておくことが大切です。

ふるさと納税のサイトでは、年収や家族構成を入力するだけで目安となる控除上限額を簡単に確認できる「シミュレーション」が用意されています。登録不要で無料で使えるので、チェックしておくとよいでしょう。



まとめ

ふるさと納税では、控除される金額に上限があるため、事前にシミュレーションしておきましょう。

もし上限を超えてしまった場合でも、寄付自体の取り消しや返金はできませんが、地域への応援という意味での価値はしっかりと残ります。無理のない範囲で、ふるさと納税を継続的に活用していくことで、自治体とのつながりも広がっていくでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー