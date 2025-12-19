お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市の北野エリアで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。実は神戸は、東京都の自由が丘と長野県佐久市に並ぶ“日本三大ケーキの街”。北野エリアには異国情緒あふれる街中に、素敵なスイーツショップが点在しています！

天才ピアニストが最初に声をかけたのは、子育てを終えて広島県から遊びに来ていたご夫婦。ご夫婦のベストバイは、「1人ずつ違う味を食べたい」ときに重宝している、エバラ食品の鍋用調味料・プチッと鍋シリーズです。プチッと鍋は通常全9種類あり、公式ホームページで600件以上のレシピを公開中。鍋だけでなく、炊き込みごはんや炒め物などにも使えます！

天才ピアニストは、散策中に発見した白亜の洋館・北野異人館 旧ムーア邸で、ミルフィーユとシャンパンのセットを注文し、優雅に休憩することに！ ますみは、「なんておいしいんでしょう！ このサクサクのパイの中にふんわり香り立つイチゴ。クリームとのマリアージュが最高ね～！」とミルフィーユに感動し、女性パティシエに感謝しました。

女性パティシエのベストバイは、人気カフェ&パティスリー・DEL‘IMMO（デリーモ）のショコラアソート。宝石箱のように美しいビジュアルをしており、彼女いわく「日本人の方向けと言いますか、甘ったるくなく、組み合わせ方が好きだなと。（パティシエとして）勉強になります！」「頑張ったご褒美にちょっと贅沢して買っています！」とのこと。バレンタインデー頃は、発売から3日で完売するほど人気なんだとか！

さらに天才ピアニストは、甘味処鎌倉でトロットロのわらびもちをモグモグ！ そこで出会ったご夫婦にも、ベストバイを調査しました。なんとご夫婦は、1週間前に結婚1年記念日を迎えたばかりの新婚さん！ 天才ピアニストから「不満はございませんか？」とそれぞれたずねられると、「大丈夫です！」「全然、全然！ なしです！」と笑いながら答えてくれました。

幸せオーラ全開な円満夫婦のベストバイは、「さっきちょうど買ったばかり」だという、紅茶専門店・Lakshimi（ラクシュミー）の看板商品・極上はちみつ紅茶。実は、「2人とも紅茶が苦手なんですけど、これだけは唯一飲める」紅茶なんだそうです！

紅茶が大好きなますみは、種類豊富な茶葉が並ぶLakshimiにハイテンション！ 相方の竹内知咲とともに極上はちみつ紅茶を試飲し、「優しい甘さ」「お砂糖じゃなく、ちゃんとはちみつの甘いの」「やわらか～い甘さね」などと感動しました。あまりにもおいしかったため、ロケ後に2人はもちろん、番組スタッフも極上はちみつ紅茶を購入したそうです！

そんなLakshimiの女性店員のベストバイは、ほったらかしでポタージュやスープが作れるレコルトの自動調理ポット。料理が苦手な彼女は、このポットでナスのトマトリゾットを作ろうとしたところ、「お米を入れるのを忘れて、ただのナスのトマトのなんか……大量にリゾットじゃない謎の汁物が出来上がった」のだとか。味自体はバッチリなので、パスタソースにしておいしく味わったと、笑いながら天才ピアニストに教えてくれました！

なお、北野エリアにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」12月12日放送回で紹介されました。