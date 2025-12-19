この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルにおいて、『一体何が起きている?世界が注目するNetflixのワーナー買収劇の裏で起きている株価の異変について解説【マイキー佐野 投資学】』と題した動画を公開し、エンタメ業界を揺るがす大型買収の裏で起きた株価の異変について解説した。



佐野氏は2025年がAI、エネルギー、金融分野で大型M&Aが活発な年であったと振り返る。年末、この流れを総括するかのように報じられたのが、Netflixによるワーナー・ブラザース買収である。Netflixは負債を含めた企業価値を827億ドルと評価し、720億ドルで買収合意に至った。ワーナー・ブラザースは世界的なIPを多数保有しており、制作能力も極めて高い。一方で、ニュース部門やスポーツチャンネルなど、バイアスをかける可能性のある事業はスピンオフする方針が示された。



通常であれば、これほど大きなシナジー効果が見込まれる買収であれば株価は上昇するはずである。しかし佐野氏が注目したのは、Netflixの株価が下落したという事実である。佐野氏は「普通であれば買収してこれだけのシナジー効果があるんだったら株価は上がる。下がってるんですよ」と述べ、この異変の背景を分析した。



株価が下がった最大の理由として、佐野氏は「戦略の不透明さ」を挙げる。Netflixはこれまで、経営基盤を慎重に固めながら大きな戦略転換を実行してきた。しかし今回の買収では、事業統合をどのように進めるかという具体的な戦略が明確に示されていない。過去のエンタメ業界では、買収後の統合失敗が数多く存在する。Netflixはこうした失敗を避けるため、常に経営基盤を整えた上で方向転換を行ってきたが、今回はその原則が守られていないと投資家は懸念している。



さらに、この買収劇には政治的な思惑も絡んでいると佐野氏は語る。Oracle（オラクル）の経営者は現政権と極めて緊密な関係にあり、今回の買収に不満を表明している。通常、現政権は国内企業同士のM&Aには口出しをしてこなかったが、今回に限ってはNetflixの買収が独禁法に当たる可能性があるとコメントを発表した。ある予測市場では買収完了の可能性が当初60%とされていたが、政治的コメントが出された後には23%まで急落した。



佐野氏は、Netflixが本当にワーナー・ブラザースの買収を完了できるのか、そして買収後の統合をどのように進めるのかが最大の注目点であると述べる。大型M&Aの成否は、事業シナジーだけでなく、統合戦略の明確さや政治的リスクといった外部要因に大きく左右される構図が鮮明となった。