【イオン】クリスマスメニュー、“コスパ抜群 & 手間いらず” がコンセプト (関東･北陸信越･東海･近畿･中四国)
イオンリテールは12月23日(火)から、関東･北陸信越･東海･近畿･中四国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗で、クリスマスメニューを販売する。販売期間は12月25日(木)まで。一部店舗では取り扱いのない場合がある。
平日クリスマスでも準備しやすいよう、“コスパ抜群&手間いらず” なメニューを展開。直径約25cmの「ピッツァ」(税込1,058.40円)や「鹿児島産桜島どりのもも照り焼き」(税込645.84円)、「手まり寿司」(税込1,058.40円)などを用意した。
店舗での購入のほか、イオンネットスーパーでも注文できる。ラインアップ例は以下。価格はいずれも税込で表記。〈クリスマスパーティーメニューの一例〉
◆「ピッツァソリデラ ハッピークワトロピッツァ」
1枚で4つの味が楽しめる約直径25cmのピッツァ。モッツァレラチーズを通常の2倍トッピングした「マルゲリータ」、甘辛いソースとチキンの「てりやきチキンマックスピッツァ」、えび･いか･小柱をのせた「3種のシーフードピッツァ」、ポテトサラダと香ばしいベーコンの「具だくさんポテトベーコンピッツァ」の4種類を味わえる。
【価格】1枚: 1,058.40円
「ピッツァソリデラ ハッピークワトロピッツァ」
◆「鹿児島県産桜島どりのもも照り焼き」
骨付きもも肉を甘辛い照り焼きダレで仕上げたもの。香ばしい皮と照り焼きダレの深いコクが絶妙に絡み、肉質は柔らかくジューシーな食感が楽しめるとしている。
【価格】1本: 645.84円
「鹿児島県産桜島どりのもも照り焼き」
◆「トップバリュ ガブチキ」
「ガブチキ」は、鶏肉の太もも部分の中でも柔らかく脂ののった「上もも」を使用。食べやすく、鶏の旨みが詰まった部位。サクサクした衣で、中はジューシーに仕上げたという。
【価格】1パック(2個入): 429.84円
「トップバリュ ガブチキ」
◆「9種具材の彩り手まり寿司18貫」
まぐろやいか、サーモン、えびなど、子どもにも人気のネタを盛り付けた一口サイズの寿司。手まりタイプなので食べやすく見た目も華やかな商品としている。
【価格】1パック: 1,058.40円
「9種具材の彩り手まり寿司18貫」
◆「海鮮パエリア」
サフラン香る「パエリア」は、えび･いか･ムール貝･あさりなど4種の魚介を使用。炊き上げた米に魚介の旨みがたっぷり詰まった本格派の一品としている。
【価格】861.84円
「海鮮パエリア」
◆「熟したトマトのカプレーゼサラダ」
熟したトマトとなめらかなモッツァレラチーズを組み合わせたサラダ。トマトの甘みと酸味、モッツァレラのコクが調和し、オリーブオイルの風味が全体を引き立てるという。
【価格】537.84円
「熟したトマトのカプレーゼサラダ」〈販売概要〉
【販売期間】2025年12月23日(火)〜12月25日(木)
※一部店舗では取り扱いのない場合や、販売期間が異なる場合がある。
【販売店舗】
●関東･北陸信越･東海･近畿･中四国の「イオン」「イオンスタイル」など、約350店舗の食品売場総菜コーナー
※一部店舗では取り扱いのない場合や、販売期間が異なる場合がある。
●イオンネットスーパー
“コスパ抜群&手間いらず”クリスマスメニュー展開