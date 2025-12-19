ファンケル春限定メイク2026♡夢見る色合いでやさしく旬顔に

毎シーズン心をときめかせてくれるファンケルの限定メイクに、2026年春コレクションが登場します。テーマは「春の空のような、夢見る色合い」。淡く混じり合うカラーとやさしいツヤ感で、気負わず自然に春らしい表情を演出できるラインアップです。乾燥が気になる季節の変わり目にも寄り添う処方で、毎日のメイクが楽しみになる予感♡

春の空を映す限定メイクコレクション

2026年春限定メイクは、淡い色合いが重なり合うことで生まれる立体感と透明感が魅力。3色がマーブル状に混ざり合うパウダーアイカラーは、ひと塗りで奥行きのある目元を演出します。

唇に触れた瞬間とろけるようになじむルージュや、光を集めるスティックタイプのハイライトなど、春の光を味方につけたアイテムが揃います。

スキンケア発想で春肌を美しく

全アイテムにスキンケア成分（保湿）を配合し、乾燥しがちな春先の肌にもやさしくフィット。混じり合う色の効果で、厚塗り感なくほんのり華やかな印象へ導きます。

肌そのものがきれいに見えるような仕上がりは、ナチュラル派の大人女性にもぴったり。毎日のメイクに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

ファンケルから新発想♡チークカラーで叶える立体感と幸せ顔メイク

2026年春限定メイク全ラインアップ

3色マーブルパウダーアイカラー



とろける質感のルージュ



ツヤと光沢感を与えるスティックタイプハイライト



そのほか春メイクを彩る限定アイテム



今回登場するのは、「2026年春限定メイク」全5品目・6品種。価格帯は990円～3,300円。2026年2月17日（火）より、通信販売および直営店舗にて数量限定発売となります。

春の始まりは、軽やかな色選びから



やさしい色と光をまとえるファンケルの春限定メイクは、新しい季節のスタートにぴったり。空を見上げたときのような穏やかな気持ちで、毎日のメイクを楽しめそうです。

数量限定だからこそ、気になるアイテムは早めにチェックして、春の訪れをメイクから感じてみてください♪