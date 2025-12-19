もしかして年末の「NHK紅白歌合戦」への出場もあり得るのでは――。今年の頭には、そう密かに期待されていたのが「おニャン子クラブ」だ。今年、デビュー40周年を迎え、記念コンサートも開催された。結成20周年のAKB48が「紅白」に出るのだから、大人数アイドルグループの元祖とも言えるおニャン子が選ばれてもおかしくはなかったのに、なぜ彼女たちにお呼びがかからなかったのか。

おニャン子クラブが世に出たのは、フジテレビで1985年4月1日にスタートした平日夕方のバラエティ番組「夕やけニャンニャン」だった。当時、土曜深夜に放送されていた情報バラエティ「オールナイトフジ」のメインが女子大生だったため、その女子高生版として生まれた番組だ。当時、作詞家として頭角を表し始めた秋元康氏も企画協力として参加。初代のメイン司会は片岡鶴太郎で、そのアシスタントを務めたのがおニャン子だが、そこから新田恵利や国生さゆり、城之内早苗、渡辺美奈代、渡辺満里奈、工藤静香などが生まれている。

ちなみに85年がどんな年だったか――。世界に目を向けると、アメリカではロナルド・レーガン大統領が2期目に入り、ソ連（現・ロシア）ではミハイル・ゴルバチョフ氏が書記長に就任。ちなみに、日本の首相は“大勲位”こと中曽根康弘氏だった。

この前年から干ばつによる飢餓がアフリカのエチオピアを中心に深刻化し、100万人もの死者を出していた。これを何とかしなければと立ち上がったのが、イギリスとアイルランドのロック・ポップス界だった。当時はニューロマンティックと呼ばれるムーブメントを牽引したデュラン・デュランやカルチャー・クラブなど英国勢が世界のヒットチャートを席巻しており、彼らはチャリティプロジェクト「Band Aid」を立ち上げる。12月にはチャリティソング「Do They Know It's Christmas?」をリリースし、800万ポンドもの募金を集めることに成功した。そのミュージックビデオに見られる、1つの楽曲を大人数で歌いつつも1人1人を映し出すという手法は、ひょっとしたらここから生まれ、アイドルグループに踏襲されたのかも……。

これに触発されたのがアメリカ勢で、同じく85年に「USA for Africa」を結成し、マイケル・ジャクソンやライオネル・リッチーらが参加した「We Are the World」が大ヒット。これらがチャリティーコンサート「LIVE AID」に発展し、超豪華ミュージシャンらが出演したライブは日本でもフジテレビが生中継した。

おニャン子が変えた芸能界

国内に目を向けると、プロ野球では阪神タイガースが2リーグ制になって初の日本一に。驚喜した阪神ファンが道頓堀川に飛び込むようになったのはこれが始まりだ。この時に一緒に道頓堀川に放り込まれたのが、ケンタッキーフライドチキンの店舗前に飾られていたカーネル・サンダース像で、その後、行方不明に。これ以後、タイガースは再び低迷期に入ったため“カーネル・サンダースの呪い”と呼ばれることになった。

8月12日、その阪神タイガースの球団社長が搭乗していたのが、羽田空港発・伊丹空港行きの日本航空123号便だった。乗員乗客500名以上が犠牲となる墜落事故で、その中には「上を向いて歩こう」などのヒット曲で知られる坂本九氏もいた。米国ビルボードで3週連続1位を獲得した日本の歌手は、いまだに彼だけだ。

民放プロデューサーは言う。

「坂本九さんのような歌い手は、もう出てこないのでしょう。おニャン子クラブの誕生で、その後の芸能界も変わりました。おニャン子として活動しつつソロデビューし、『うしろゆびさされ組』や『うしろ髪ひかれ隊』といった小ユニットもヒット曲を連発しました。85年は中山美穂や斉藤由貴、南野陽子らがデビューした年でしたが、40年経った今の芸能界に、ソロの人気アイドル歌手はほぼいません。いい意味でも悪い意味でも、誰でもアイドルになれるおニャン子の成功が、その後のモーニング娘。やAKBグループにつながったと言っても過言ではありません」

そんな時代を切り拓いたおニャン子が40周年の記念コンサートを行ったのだが……。

参加した元メンバーは9人

「一日限りの再結集で、会場は世田谷区民会館（せたがやイーグレットホール）でキャパは約900人。集まった元メンバーは新田恵利（会員番号4番）や樹原亜紀（同6番）ら9人のみでした。当時大人気だった国生さゆり（同8番）や河合その子（同12番）はもちろん、ネプチューン・名倉潤夫人の渡辺満里奈（同36番）や木村拓哉夫人となった工藤静香（同38番）もいない。秋元康夫人の高井麻巳子（同16番）の姿もなかった。参議院議員の生稲晃子（同40番）はメッセージを寄せたそうですけど」

実はこのコンサート、「公式がやらないならファンがやる！」とファンが企画したものという。

「実現しただけでも大したものだと思います。本来ならフジがやってもよさそうなものでしたが、難しいでしょうね」

おニャン子は12月3日と10日に放送されたフジの「FNS歌謡祭」にも呼ばれなかった。記念すべき年だというのに、なぜなのか……。

「中心メンバーが再結成に乗り気ではないこともあるでしょうが、やはりテレビ局はコンプライアンス的に手が出せなかったのではないでしょうか。“おニャン子復活”となれば当然フジが最初に仕掛けるべきですが、今のフジでは彼女たちのデビュー曲『セーラー服を脱がさないで』はもちろん『およしになってねTEACHER』も歌うことはできないでしょう。他にも“性”をテーマした曲が少なくありませんから。さらに彼女たちを誕生させた『夕やけニャンニャン』のディレクターの1人は港浩一前社長ですから、その話題に触れることさえタブー視されています。彼女たちはまさに“楽しくなければテレビじゃない”の頃のイケイケのフジを想起させますからね。もちろん彼女たちに責任はありませんが……」

「紅白」でもダメだろうか。

「モー娘。やAKBに比べると需要はないに等しいでしょう。それに元おニャン子の生稲議員は石破茂政権で外務政務官を務め、今年10月の自民党総裁選では高市早苗氏の応援に駆けずり回った。そういった“政治性”はNHKにはマイナスに働くでしょうね。もし中心メンバーでの期間限定の再始動であれば、どこかの局がバラエティー番組への出演を検討するかもしれません。“あの人は今”系の番組なら需要はまだまだあると思います」

ちなみに「紅白」の司会の1人、綾瀬はるかは85年の生まれである。

デイリー新潮編集部