50年住宅ローンはなぜ「地獄」と言われるのか？毎月の返済額は減っても「総額1000万以上増える」場合も【FPが指摘する4つのリスク】

住宅価格が高騰する中、従来は最長35年が一般的だった住宅ローンに、近年「最長50年ローン」を導入する金融機関が増えてきました。返済期間が長くなることで「毎月の負担を軽くできる」「借入可能額が増える」といったメリットがある一方、SNSやネットでは「危険」「地獄」といった批判的な声も目立ちます。

この記事では、1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが、50年ローンが「危険」とされる点、4点について解説します。

危険(1)総返済額が大幅に増える

住宅ローンの総支払額が大幅に増える理由は2つあります。

1．金利の上乗せ

多くの金融機関では、35年を超える場合、0.1％程度の「金利の上乗せ」があります。(金融機関により異なる)

(例)SBI新生銀行(2025年11月) 変動金利

35年以下：0.68％

35年超〜50年：0.78％（＋0.1%）

(例)フラット35（2025年11月）固定金利

21年〜35年：1.9％

36年〜50年：2.0％（＋0.1％）

2．返済期間が長い

返済期間が長くなる分、支払う利息の総額が大きくなります。

5000万円を固定金利で借りる場合で比較すると、次の図のようになります。

＊外部配信先では図表などの画像を閲覧できない場合があります。その際はマネー現代内でご確認ください。

50年ローンにすると、毎月の返済額は約3.1万円少なくなるが、総返済額は約1064万円多くなります。

危険(2)老後も支払いが残る

50年ローンを組めば、80歳まで返済できる住宅ローンを組めます。しかし、老後、年金生活と返済が重なり、家計が圧迫される可能性があります。健康や収入の変化も考えると、不安要素は無視できません。

危険(3)売却や住み替え時にローンが残りやすい

長期間、少しずつ返済していくので、なかなか元本が減っていきません。

たとえば、5000万円、固定金利で50年ローンを借りる場合、毎月の返済は約13.1万円です。最初のほうの返済の内訳は、元金に約5万円、利息が約8万円です。15年で約2374万円をローンの返済にあてていますが、15年間で元金の支払いにあてられたのは約1000万円。借り入れはまだ約4000万円も残っています。

離婚や転勤などで家を売らないといけなくなった場合、ローンが4000万円残っているのに、自宅を売っても3000万円にしかならない、家を売ってもローンが返済できない「売却額＜ローン残高」になることも考えられます。

危険(4)長い期間、借金とつきあわないといけない

変動金利で借りている場合、長期間にわたり金利が変動リスクを受け入れ、対策しないといけません。また、借金をずっと抱えていることで、気持ちが落ち着かない人にとっては50年という期間は非常に長く感じられるでしょう。

＊ ＊ ＊

今回まとめたように、50年ローンの巷でよく言われている「危険」は次の4点でした。

(1)総返済額が大幅に増える

(2)老後も支払いが残る

(3)売却や住み替え時にローンが残りやすい

(4)長い期間、借金とつきあわないといけない

まずは、返済期間が長くなるメリットだけでなく、上記のデメリットもあわせて押さえておきましょう。

ただ、私自身は一定の条件に当てはまる場合、50年ローンをむしろ活用したほうがいいと考えています。後編記事〈50年住宅ローンは本当に地獄なのか？毎月3万円の差額を運用すれば35年後に800万残る場合も【FPが教える賢い使い方】〉では、「50年ローンを活用したほうがいい理由」をわかりやすく解説していきます。

