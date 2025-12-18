ロシアのプーチン大統領は17日、国防省の年次会議で演説を行った/Alexander Kazakov/AFP/POOL/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領がロシアとウクライナの和平協議で圧力を強める中、ロシアのプーチン大統領は17日、要求しているウクライナ東部の支配に関しては譲歩しない考えを明確に示した。

欧米の首脳らは和平合意に向けて必死に外交努力を続けているが、プーチン氏は同日出席した国防省の年次会議でウクライナを支援する欧州各国を非難し、必要であれば武力で領土を獲得すると述べた。「外交を通じて紛争の根本原因を取り除くことを望んでいる」とも語った。

プーチン氏はさらに「ウクライナとその同盟国が実質的な議論を行うことを拒否した場合、ロシアは軍事手段で歴史的な領土の解放を成し遂げる」と明言した。プーチン氏はウクライナ東部ドンバス地方の割譲を要求しており、現在続いている和平交渉で重要な争点となっている。

和平交渉では領土問題とウクライナの安全の保証をめぐってウクライナ、米国、欧州、ロシアの優先事項の食い違いが露呈している。

ロシアはドンバス地方を不法に併合したが、完全に制圧してはいない。ロシア軍の現在の進軍のペースでは、完全に制圧するのは27年8月になると米シンクタンクの戦争研究所（ISW）は分析している。

ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、一時的に占領されているドンバス地方の地域を法的あるいは事実上のロシア領とは認めないと表明した。

トランプ氏は今週、「これまでで最も合意に近づいている」と述べるなど、和平合意の実現について一貫して強気の見方を示している。

一方、ウクライナを支援する欧州各国はより慎重で、ウクライナに対する強固な安全の保証を模索している。