ハイレモンが受験生応援♡ラランド・ニシダと贈るハイルモン企画

受験や就活、人生の節目に立つすべての挑戦者へ。ロングセラー菓子ハイレモンから、期間限定パッケージ「ハイルモン」が登場します。昨年好評だった応援デザインをさらに進化させ、お笑いコンビラランド・ニシダさんとタッグを組んだ注目企画。前向きなメッセージとユーモアを詰め込み、頑張る人の背中をそっと押してくれる存在に。笑いと元気をチャージできる、この冬限定の特別な取り組みに注目です♡

ハイルモン誕生の想い

「どんなプレッシャーの中でも、笑って挑戦してほしい」。そんな想いから生まれたのが、期間限定パッケージのハイルモン。

親しみやすいネーミングと遊び心あるデザインで、手に取るだけで気持ちが少し軽くなるような存在です。

全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで順次展開され、日常の中で気軽にエールを受け取れます。

ニシダさんと受験応援企画

ハイレモン愛を公言してきたラランド・ニシダさんが、公式「ハイルモンアンバサダー」に就任。

受験をテーマにしたスペシャルタイアップ動画を、個人チャンネル「ラランド・ニシダチャンこうんネル」にて公開予定です。

ユーモアと優しさが詰まった内容で、笑いながら前向きな気持ちになれる応援コンテンツとなっています。

笑いと元気を届ける仕掛け

2026年1月には、ニシダさんが背負うリュックサック広告「ニシダアド」にハイルモンが登場。

街中で偶然出会えた方に、1日10名様限定で商品と特製お守りをプレゼントするリアル遭遇型キャンペーンを実施します。ビタミンと笑顔を届ける、心温まる応援企画です。

ハイルモンで前向きな一歩を

挑戦の瞬間は、不安や緊張がつきもの。そんな時にそっと寄り添ってくれるのが、ハイルモンの存在です。

ラランド・ニシダさんの笑いとともに、全国の受験生や頑張る人へエールを届ける今回の企画。

いつものおやつ時間が、前向きな気持ちに切り替わるきっかけになるかもしれません。この冬は、笑顔と一緒にハイルモンを手に取ってみてください♪