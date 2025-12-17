　国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子ベストイレブンが発表された。

　同ベストイレブンはファン・サポーターとサッカー専門家による審査委員会の投票によって決定。UEFAチャンピンズリーグ(欧州CL)を初制覇するだけでなく、国内3冠を合わせて4冠を達成したパリSGから、男子最優秀選手賞を受賞したFWウスマン・デンベレをはじめ、MFビティーニャ、DFアクラフ・ハキミ、DFウィリアム・パチョ、DFヌーノ・メンデスが名を連ねた。

　また、今季からマンチェスター・シティに移籍したGKジャンルイジ・ドンナルンマも選出されており、パリSGの4冠に貢献した6選手が名を連ねることとなった。

　その他の選手はバルセロナからFWラミネ・ヤマル、MFペドリの2選手、レアル・マドリーMFジュード・ベリンガム、チェルシーMFコール・パーマー、リバプールDFフィルヒル・ファン・ダイクが選出されている。

　以下、FIFA男子ベストイレブン

GKジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア/パリSG→マンチェスター・C)

DFアクラフ・ハキミ(モロッコ/パリSG)

DFウィリアム・パチョ(エクアドル/パリSG)

DFフィルヒル・ファン・ダイク(オランダ/リバプール)

DFヌーノ・メンデス(ポルトガル/パリSG)

MFコール・パーマー(イングランド/チェルシー)

MFビティーニャ(ポルトガル/パリSG)

MFペドリ(スペイン/バルセロナ)

MFジュード・ベリンガム(イングランド/R・マドリー)

FWウスマン・デンベレ(フランス/パリSG)

FWラミネ・ヤマル(スペイン/バルセロナ)