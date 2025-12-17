FIFA男子ベストイレブンが決定!! 4冠達成パリSGから最優秀選手のデンベレら6人を選出
国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子ベストイレブンが発表された。
同ベストイレブンはファン・サポーターとサッカー専門家による審査委員会の投票によって決定。UEFAチャンピンズリーグ(欧州CL)を初制覇するだけでなく、国内3冠を合わせて4冠を達成したパリSGから、男子最優秀選手賞を受賞したFWウスマン・デンベレをはじめ、MFビティーニャ、DFアクラフ・ハキミ、DFウィリアム・パチョ、DFヌーノ・メンデスが名を連ねた。
また、今季からマンチェスター・シティに移籍したGKジャンルイジ・ドンナルンマも選出されており、パリSGの4冠に貢献した6選手が名を連ねることとなった。
その他の選手はバルセロナからFWラミネ・ヤマル、MFペドリの2選手、レアル・マドリーMFジュード・ベリンガム、チェルシーMFコール・パーマー、リバプールDFフィルヒル・ファン・ダイクが選出されている。
以下、FIFA男子ベストイレブン
GKジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア/パリSG→マンチェスター・C)
DFアクラフ・ハキミ(モロッコ/パリSG)
DFウィリアム・パチョ(エクアドル/パリSG)
DFフィルヒル・ファン・ダイク(オランダ/リバプール)
DFヌーノ・メンデス(ポルトガル/パリSG)
MFコール・パーマー(イングランド/チェルシー)
MFビティーニャ(ポルトガル/パリSG)
MFペドリ(スペイン/バルセロナ)
MFジュード・ベリンガム(イングランド/R・マドリー)
FWウスマン・デンベレ(フランス/パリSG)
FWラミネ・ヤマル(スペイン/バルセロナ)
