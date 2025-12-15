230馬力超え！ トヨタ「“四駆”スポーツセダン」がスゴい！

トヨタは、2025年11月4日から7日まで米国ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」において、「カムリGT-Sコンセプト（以下カムリGT-S）」を世界に先駆けて公開しました。

このカムリGT-Sは、パフォーマンスから着想を得たスタイリングと、機能的なアップグレードを見事に融合させた大胆なデザインスタディとして登場しています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「“四駆”スポーツセダン」です！（30枚以上）

「カムリ」は、1982年に初代モデルが独立してデビューして以来、トヨタを代表するグローバルセダンとしての地位を確立してきました。

日本では2023年12月をもって生産を終えましたが、北米市場では2024年にフルモデルチェンジされた9代目が現在も販売されています。

この現行モデルは、トヨタの最新共通デザインである「ハンマーヘッド（シュモクザメ）」を採用しており、ボディサイズは全長4920mm×全幅1840mm×全高1445mmとなっています。

インテリアは、デュアル12.3インチスクリーン（デジタルメータークラスターとセンターディスプレイ）を配置するなど、先進的な空間を提供。

パワートレインは、2.5リッター直列4気筒エンジンと第5世代トヨタハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力は前輪駆動（FWD）モデルが225PS、全輪駆動（AWD）モデルが232PSを発揮します。

安全装備として最新の「トヨタセーフティセンス 3.0」が全車に標準装備されるほか、10インチヘッドアップディスプレイやパノラミックガラスルーフなどがオプションで選択可能です。

北米での価格は、約2万8400ドル（約441万円）から設定されています。

SEMAショー2025で発表されたカムリGT-Sは、単なる過激なカスタムカーではなく、「ディーラーのショールームから直接、顧客のガレージに運ばれるかのように感じられる」スポーツセダンを創造するという目標のもと開発されました。

ベース車両には最新の2025年モデル、グレードは「XSE AWD Hybrid」が使われています。

232PSの2.5リッターハイブリッドシステムにはあえて変更を加えず、車高の約38mm（1.5インチ）ローダウン、フロント8ピストン／リア6ピストンの高性能ブレーキ、ハイグリップタイヤといった「走り」の強化に焦点を当てているのが特徴。

カムリGT-Sが示す最大のメッセージは、「エンジンパワーの向上に頼らない、現実的なスポーツセダン像」の提案です。

最高出力232PSのベースとなるハイブリッドシステムにあえて手を加えていない事実は、日常的な応答性や優れた環境性能、そして高い安心感を損なうことなく、既存のハイブリッドシステムの能力を最大限に引き出し、自然な形でスポーツ性を高めるという、トヨタが提示するひとつの「現実的な解決策」を明確に示しています。

なお、インテリアデザインも市販モデルのカムリのものをそのまま採用しました。

デザインはCALTY Design Research（カルティデザインリサーチ）のアナーバースタジオが主導。アグレッシブなフロント、サイド、リアのエアロダイナミクスコンポーネントを新たに造形することで、カムリの持つアスレチックなプロファイルをさらに強調。

特に、モータースポーツにインスパイアされたカスタムカラーの「Inferno Flare（インフェルノフレア）」にブラックのルーフを備えており、アグレッシブなエアロパーツの抑揚を際立たせ、静止していても熱気を帯びた佇まいを演出しています。

シャシにはアジャスタブルコイルオーバーが装着され、車高をダウン。また、ブレーキにはフロントに365mmローター／8ピストン、リアに356mmローター／6ピストンという高性能なシステムを採用し、足元には20インチのパフォーマンスホイールと245／35R20タイヤが組み合わされました。

特にリアバンパーは、パフォーマンスエキゾーストが違和感なく組み込まれたデザインとなっています。

※ ※ ※

カムリGT-Sは、市販を前提としないカスタムプロトタイプであり、現時点では価格や発売日の発表はありません。

しかし、そのデザインとチューニングの思想は、カムリの持つ「ストリート・パフォーマンス」の可能性を最大限に高め、今後の量産モデルのスポーティグレードに具体的な影響を与えていく可能性を秘めていると言えるでしょう。