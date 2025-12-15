この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【レビュー】WiMAX新端末『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』を2週間使ってわかったメリット・デメリット！」と題した動画を公開。WiMAXの新型モバイルルーターを実際に2週間使用し、旧端末との比較を交えながら7つのメリットと4つのデメリットを解説した。



ネコさや氏はまず、新端末の進化した3つのポイントを挙げる。旧端末「Speed Wi-Fi 5G X12」と比較して、バッテリー容量が4,000mAhから5,400mAhへと135%増加し、連続通信時間が約9時間に向上。さらに、旧端末では約5,000円で別売りだった充電台が、新端末では「ドック」として無料で付属し、Wi-Fiの安定性向上にも寄与するという。また、最大同時接続数も16台から48台へと大幅にアップし、家族での利用や複数デバイスでの利用がより快適になった点を評価した。



実際に2週間で約72GBのデータ量を使用したレビューでは、オンライン会議や動画視聴、オンラインゲームなど、様々なシーンでテストを実施。結論として、大容量データのアップロードやダウンロード、コンマ秒を争うFPSゲームなど特定の用途には不向きな面もあるとしつつ、「ほとんどの用途で問題なく快適だった」と語る。特に、ドックに設置することで「置くだけWi-Fi」として利用できる手軽さと通信の安定性は、家庭での利用価値を大きく高めるポイントだと指摘した。



一方で、充電用のACアダプタやUSBケーブルが付属しない点、カラーバリエーションがブラックのみである点などをデメリットとして挙げ、利用シーンによっては設定変更が必要になることへの注意も促した。



総じて、新端末はバッテリー性能や接続性、使い勝手の面で旧端末から大きく進化しており、自宅でも外出先でも快適な通信環境を求めるユーザーにとって有力な選択肢となるだろう。特に、無料で付属するドックにより、モバイルルーターとホームルーターの“二刀流”が可能な点は最大の魅力と言える。