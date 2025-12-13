ÅÁÀâ¤Î¥Á¥¢¤¬ÆÍÁ³¤ÎÅê¹Æ¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡¡ÍèÆü¤ÇËþµÊ¡ÄË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ËSNS¤É¤è¤á¤¡ÖÍè¤Æ¤¿¤Î¡×
ÅÁÀâ¤Î¥Á¥¢¡¢¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òËþµÊ
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥Á¥¢¤¬ÆüËÜ¤Ç¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÃæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤¬ÍèÆü¤òÊó¹ð¡£Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþÍè¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤ÏÃæ¿®·»Äï¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Á¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿½¸¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡11·î30Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤À¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤ÆËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¡¼¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë