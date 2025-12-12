King & Prince¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤¬Î®¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡×¥¢¥«¥Ú¥é¤òÈäÏª¡Ö¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡×¡Öµ®½Å¤ÊÎý½¬»Ñ¡ª¡×
¢£¡ÖTheater¡×¤Ç4¿ÍÊÂ¤ÓÏ²¼¤òïèÊâ¤¹¤ë»Ñ¤â
¡ÚÆ°²è¡ÛKing & Prince¤ÈDISH//¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤¬Î®¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡×¡¿¡ÖTheater¡×①～②
DISH//¸ø¼°SNS¤ÈKing ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
DISH//¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÈKing ¡õ Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤¬Î®¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡×¡Ê°ð³À½á°ì¡Ë¤òÏ²¼¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£ÆóÁÈ¤Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡ÙÂèÆóÌë¤Ç¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡×¡Öµ®½Å¤ÊÎý½¬»Ñ¡ª¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
King ¡õ Prince¸ø¼°¤Ç¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¡ÖTheater¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈDISH//ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÈÌðÉô¾»Úö¤È¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ó¡¢MV¤Î¤è¤¦¤Ë4¿Í¤ÇÏ²¼¤òïèÊâ¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¾¢³¤¤¯¤ó³¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊâ¤Êý´°¥³¥Ô¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ²¿¥ëー¥×¤â¸«¤ì¤ë¡×¡Ö°áÁõ»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£