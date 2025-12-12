この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がビットコイン財務を徹底指摘！『予想的中です。暗号資産を企業の資産として絶対に考えるべきではない理由を解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『予想的中です。暗号資産を企業の資産として絶対に考えるべきではない理由を解説』と題した動画を公開した。直近のビットコイン価格暴落を受け、企業が財務戦略として暗号資産を保有することの危険性について、極めて鋭い論調で警鐘を鳴らしている。



佐野氏は冒頭で、ビットコイン価格が高値から20%以上下落し、暗号資産全体で大規模な評価損が生じている現状を指摘する。以前から予想していた「ビットコイン財務の企業は危険だ」という見立てが現実のものとなったと語り、本業とは無関係な業種が暗号資産購入で財務改善を喧伝する動きを「ただの爆弾を買っているようなもの」「時限爆弾状態」と厳しく批判した。



動画では、過度なレバレッジ取引により多数のトレーダーが強制決済に追い込まれた事実を示すグラフが提示される。佐野氏は株式と異なり暗号資産の1日あたりの価格変動が非常に大きく、レバレッジをかけるべきではないと断じる。さらに、MITの研究者であるクリスチャン・カッタリーニ氏の研究に言及し、同氏が企業のバランスシートにおける暗号資産保有比率を「資産全体の1%から3%程度に留めるべき」と推奨していることを紹介した。佐野氏はこの数値の曖昧さを指摘し、結局のところ「わからないものを大量に持つな」という慎重論に帰結すると解釈している。



佐野氏はビットコインが「ソフトウェアとしての通貨」であり、その価値はネットワークと資産の両面から評価する必要があると説明する。企業が暗号資産を扱うのであれば、運転資金なのか、資本保全なのか、インフレヘッジなのかといった役割と定義を明確に設定することが不可欠だと主張した。目的が曖昧なまま資金調達でビットコインを大量購入する行為は、事業への再投資を放棄した投機的行動に過ぎないという論理である。



動画の後半では、ボラティリティの高さ、市場参加者の質の低さ、歴史の浅さによる予測困難性など、暗号資産が抱える構造的問題が列挙される。佐野氏は最後に「ちゃんと事業を頑張ろうという企業がどれぐらい増えるのかが一番大事だ」と述べ、企業は投機的な財務戦略ではなく本業に集中すべきだと強く訴えた。企業財務と暗号資産の関係性を根本から問い直す視点は、資産運用戦略の再考を迫る論点を提示している。