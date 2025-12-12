ミッフィー70周年デザインが可愛い♡話題のカプセルトイネックストラップが登場

ミッフィーファンには見逃せない、とびきり可愛いアイテムがカプセルトイに仲間入り♡2025年で誕生70周年を迎えたミッフィーの原点である絵本『nijntje（ナインチェ）』のイラストを使用した特別なネックストラップが、いよいよ全国のカプセルトイコーナーに登場します。長さ調節ができて普段使いしやすく、取り外し可能なミニチャーム付きでアレンジも楽しめます。世代を超えて愛されるミッフィーの魅力を、いつでも身近に感じられるアイテムです♪

70周年を祝う特別なデザイン

ミッフィー誕生70周年を記念して、カプセルトイならではのスペシャルアイテムが登場。

原作絵本『nijntje（ナインチェ）』のイラストが使われ、ブルーナ・カラーの6色を基調にした温かみのあるデザインが魅力です。

世代を超えて愛される世界観がぎゅっと詰まっており、大人が日常使いしても可愛くなり過ぎない絶妙な仕上がりです。

実用性◎便利なストラップ仕様

ストラップは全長約1150mmで、斜めがけしやすい長さに調節可能。スマホホルダーやペンライトなど、さまざまなアイテムにつけられる両端ナスカン仕様で使い勝手も抜群です。

さらに、付属のミニチャームは取り外しできるので、単体でキーホルダーとして使うことも可能。普段使いから推し活まで幅広いシーンで活躍します♡

チョコパイ×GiGO限定雑貨が可愛い♡大人女子も欲しい新作コラボ

選べる全5種ラインアップ

「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェネックストラップ」は全5種類（A／B／C／D／E）で展開。

カプセルトイならではのワクワク感を楽しみながら、自分好みのデザインをコレクションできます。価格は1回400円で、気軽にチャレンジできるのも嬉しいポイント。

大切な人とお揃いにするのもおすすめです。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2025

www.miffy.com

毎日を彩るミッフィーの可愛さをお迎えして♡

70周年の特別感と実用性を兼ね備えた「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェネックストラップ」は、カプセルトイとは思えないクオリティの高さが魅力。

全5種のデザインはどれも温かみがあり、日常にそっと寄り添ってくれます。付属チャームでアレンジを楽しんだり、スマホやIDケースに付けたりと使い方も自由自在。

この冬、自分へのご褒美にも、大切な方へのプチギフトにもぴったりのアイテムです♪