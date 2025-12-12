『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した5人組ボーカルダンスユニットM!LKの塩粼太智は、あのかわいい海の生き物にそっくり!? 大ヒット曲『好きすぎて滅！』の動画のコメント欄に書かれていたという、その生き物とは……!?

困っている人達を助けるべく、M!LKは神奈川県の人気水族館「横浜・八景島シーパラダイス」へ！ 飼育員に頼まれ、シロイルカが遊ぶための斬新なおもちゃを作ることになった。

主に北極圏に生息するシロイルカは、体長が約4メートルもあり、実はイルカではなくクジラの仲間。さまざまな鳴き声を出せることから、“海のカナリア”と呼ばれており、口の中に溜めた空気を吐き出して作る“バブルリング”のパフォーマンスで人気を集めている。

シロイルカのおもちゃ作りに挑むメンバーの中でも、佐野勇斗は「本気でイルカの気持ちを考えないとダメ」と超真剣！ 彼が「メンバーにイルカいるもんな」と肩をたたいたのは、アクロバットを活かしたパフォーマンスが得意な塩粼だ。

佐野が、「『好きすぎて滅！』のコメント欄に『イルカに似ている』って書かれていた」と明かすと、塩粼は「まあ……よく言われる」とニッコリ。カメラに向かって、シロイルカと同じく愛嬌たっぷりな笑顔でポーズを披露してみせた。

“M!LKのイルカ”塩粼に、ファンは大盛り上がり。X上には、「だいちゃんはイルカなのちょっとわかる、もちぷにでかわいい」「もちもちで肌白くて、塩粼太智ってもしかしたらシロイルカ？？？」「SNSの海に解き放たれたイルカだとずっと思っています。塩粼太智くんイルカみたい。身体能力高いし、自分のしたいことを楽しんでくれているし、ケラケラ笑うところなんてイルカすぎて滅！」といった声が寄せられた。

ちなみにシロイルカたちは、M!LKに歓迎ムード。完成したおもちゃには最初こそ戸惑っていたが、すぐに気に入って遊んでくれた。

なお、M!LKの横浜・八景島シーパラダイスロケVTRは、12月9日深夜に放送されたM!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。

