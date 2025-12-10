【tilnus】パールがきらめくぷっくり唇を演出する“温感プランパー”が新登場！ NiziUのクリスマスムードあふれる新ビジュアルも公開
日韓共同開発のコスメブランド「tilnus（ティルナス）」は、じんわりと温めてぷっくり（※1）唇を演出する温感プランパー「サンリットパール プランパー」を新発売します。
12月4日より「tilnus」公式オンラインストア、「@cosme」の公式通販「@cosme SHOPPING」と全国の「@cosme STORE」にて先行販売、12月10日より全国発売します。
■ホリデー限定、ぷっくり立体感のある唇に仕上げる温感プランパー
「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声を参考に、これまで市場になかったアイテムを企画・開発する「tilnus」。これまで、ブランドのアイデンティティである“パール”のきらめきを楽しめる、リップやアイシャドウパレットといったアイテムを展開してきました。
今回発売の「サンリットパール プランパー」は、tilnusならではの色とりどりのパールの輝きはそのまま、韓国でトレンドのグロウ感や洒落感のあるカラーに、日本でトレンドのツヤ感リップに仕上がるプランプ効果（※1）を掛け合わせ、そこに、寒い冬の季節にぴったりな、塗って少し経つと唇が温かくなる“温感”の要素を新しくプラス。
じんわりとした温かさが唇に自然な血色感を与え、ぷっくり（※1）とした立体感のある唇に仕上げる温感プランパーとなっています。
また、リップもグロスも何本も持ち歩くのは大変、1本でボリューム感のある唇にしたい、そうしたちょっとした悩みに応えるべくリップとグロスの両方の魅力をぎゅっと詰め込んだプランパーに。
リップのようにしっかりとした発色とそれぞれのカラーに合わせた色とりどりのパールが口元にグロスのようなツヤ感をプラスし、ひと塗りで自然な血色感をまとった、きらきらとパールが輝くボリューミーな唇に仕上げてくれます。
また、プランパーのピリピリとした刺激（※2）が苦手な人にも使いやすいマイルドな使用感で、べたつかず軽い付け心地で乾燥することなくしっかり唇を保湿してくれるので、プランパー初心者にもおすすめ。
ホリデー気分を高めてくれる限定のメタリックなパッケージは、家族や友人などの大切な人へのプレゼントにもぴったりで、冬の特別な日をより華やかに彩ります。
冬のきらめきを唇に添えてくれる温感プランパーが、ワクワクするホリデーシーズンをより一層盛り上げてくれます。
※1 メイクアップ効果による
※2 全ての人に刺激が起きないわけではありません。
◇イメージモデル・NiziUの新ビジュアルも公開！
新商品の発売に伴い、イメージモデル・NiziUの新ビジュアルを公開しました。
クリスマスムードに包まれた赤と白の世界観の中、ニットやアームウォーマーなどの温もりあふれるスタイリングで、上品な華やかさを纏ったNiziU。
メイクはメンバーそれぞれに合わせた「サンリットパール プランパー」を使い、パールのきらめく輝きをプラスしながら、温かみのあるプランプ効果（※）で、ぷっくり（※）としたボリューム感のある唇に。
見た目も可愛い「サンリットパール プランパー」を使ってメイクして、ホリデーシーズンのワクワク感を盛り上げてほしいという思いを込めた、特別感のある新ビジュアルが完成しました。
心華やぐクリスマスを彩るNiziUの新ビジュアルをぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※メイクアップ効果による
■商品詳細
「サンリットパール プランパー」
じんわりと温めてぷっくり（※）としたボリュームのある唇に。ホリデーシーズンを彩る温感プランパーが新登場！
◇【POINT】
冬にぴったりのじんわり温感プランパー
唇に塗ると、じんわりと温かくなり自然な血色感とボリューミーでぷっくり（※）とした唇を演出。
※メイクアップ効果による
プランパー初心者にも使いやすい使用感
プランパーのピリピリとした刺激感（※）が苦手な方にも使いやすいマイルドな使用感に。べたつかない軽い付け心地で、乾燥せずに唇を保湿してくれます。
※全ての人に刺激が起きないわけではありません。
パールで華やかな口元を演出
パールが眩く華やかな口元を演出。
しっかり発色で、リップ・グロス・プランパーが1本に
◇【COLOR】
01 ピーチクォーツ
多幸感あふれるやわらかなコーラルピンク
02 ローズオパール
透明感あふれる可憐なライトローズピンク
■商品概要
「ティルナス サンリットパール プランパー」限定2色 1,650円
12月4日：「tilnus」公式オンラインストア、「@cosme」の公式通販「@cosme SHOPPING」と全国の「@cosme STORE」にて先行販売
12月10日：全国発売
（エボル）