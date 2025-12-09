セリエA14試合を戦ってまさか“0勝”とは…… 昨季6位に入ったフィオレンティーナに出口は見えず「今やチームはアイデンティティを失っている」
いったいイタリア・セリエAのフィオレンティーナはどうしてしまったのだろうか。今週11日にはUEFAカンファレンスリーグのディナモ・キエフ戦を控えているが、現在のフィオレンティーナにカンファレンスリーグのことなど考えている余裕はない。セリエAでまさかの最下位に沈んでいるからだ。
前節はサッスオーロに1-3で敗れ、何とリーグ戦14試合を消化して0勝6分8敗だ。セリエA未勝利チームはフィオレンティーナのみであり、2部降格へ一直線といった格好だ。
その前の2023-24シーズンはリーグ戦こそ8位だったが、カンファレンスリーグでは決勝に進出。惜しくも決勝でギリシャのオリンピアコスに0-1で敗れたが、念願のタイトルまであと一歩のところまではきていた。
それが今季はセリエA最下位に沈んでいるのだから、落差が激しすぎる。2023-24シーズンはヴィンチェンツォ・イタリアーノがチームを指揮しており、昨季にはラファエレ・パッラディーノへとバトンタッチ。ここまでは順調だったが、昨季終了後にクラブはパッラディーノと別れることを決意。新たに経験豊富なステファノ・ピオリを招聘した。
結果的にはこれが大失敗となり、今や収拾がつかなくなっている。すでいピオリは解任し、現在はパオロ・ヴァノーリを指揮官に据えているが、出口は見えない。同メディアは色々なことが上手くいっていないと問題視している。
「ピオリはセリエAでの優勝経験もあるが、パッラディーノとは全く異なる監督だ。選手たちは明確な指示が得られず、今やチームはアイデンティティを失っている。数週間前にはベテランのエディン・ジェコがサポーターと真っ向から議論し、状況を好転させるからとサポートを要請していた。しかしリーグ戦では不振が続いており、ジェコには再び怒りがぶつけられることになった。アルテミオ・フランキ（本拠地）では絶えずブーイングがあり、まるで破滅の兆しが近づいているかのようなムードが漂っている」
チームの不調も影響しているのか、昨季19ゴールを挙げたFWモイーズ・キーンも今季は未だ2ゴールと元気がない。GKダビド・デ・ヘアの調子も上がらず、まさかの昨季トップ6から1シーズンでの2部降格もあり得るかもしれない。