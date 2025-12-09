ピオリ（左）はすでに解任された photo/Getty Images

写真拡大

いったいイタリア・セリエAフィオレンティーナはどうしてしまったのだろうか。今週11日にはUEFAカンファレンスリーグのディナモ・キエフ戦を控えているが、現在のフィオレンティーナにカンファレンスリーグのことなど考えている余裕はない。セリエAでまさかの最下位に沈んでいるからだ。

前節はサッスオーロに1-3で敗れ、何とリーグ戦14試合を消化して0勝6分8敗だ。セリエA未勝利チームはフィオレンティーナのみであり、2部降格へ一直線といった格好だ。

『Get Footballnews Italy』も現状に驚いている。フィオレンティーナは昨季セリエAで6位に入ったチームであり、カンファレンスリーグでもベスト4に入った。

その前の2023-24シーズンはリーグ戦こそ8位だったが、カンファレンスリーグでは決勝に進出。惜しくも決勝でギリシャのオリンピアコスに0-1で敗れたが、念願のタイトルまであと一歩のところまではきていた。

それが今季はセリエA最下位に沈んでいるのだから、落差が激しすぎる。2023-24シーズンはヴィンチェンツォ・イタリアーノがチームを指揮しており、昨季にはラファエレ・パッラディーノへとバトンタッチ。ここまでは順調だったが、昨季終了後にクラブはパッラディーノと別れることを決意。新たに経験豊富なステファノ・ピオリを招聘した。

結果的にはこれが大失敗となり、今や収拾がつかなくなっている。すでいピオリは解任し、現在はパオロ・ヴァノーリを指揮官に据えているが、出口は見えない。同メディアは色々なことが上手くいっていないと問題視している。

「ピオリはセリエAでの優勝経験もあるが、パッラディーノとは全く異なる監督だ。選手たちは明確な指示が得られず、今やチームはアイデンティティを失っている。数週間前にはベテランのエディン・ジェコがサポーターと真っ向から議論し、状況を好転させるからとサポートを要請していた。しかしリーグ戦では不振が続いており、ジェコには再び怒りがぶつけられることになった。アルテミオ・フランキ（本拠地）では絶えずブーイングがあり、まるで破滅の兆しが近づいているかのようなムードが漂っている」

チームの不調も影響しているのか、昨季19ゴールを挙げたFWモイーズ・キーンも今季は未だ2ゴールと元気がない。GKダビド・デ・ヘアの調子も上がらず、まさかの昨季トップ6から1シーズンでの2部降格もあり得るかもしれない。