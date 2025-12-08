Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÍè¼«¿¼Þ½¡Û¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©²Ä°¦¤¤³¨ÊÁ¤Î¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡ª
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÍè¼«¿¼Þ½¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÍè¼«¿¼Þ½¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢½Ä·ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÍè¼«¿¼Þ½¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èë¶¤ÎÂç·ê¡Ö¥¢¥Ó¥¹¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿³¨ÊÁ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»Ä¹ó¤Ç½Å¤¤ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô