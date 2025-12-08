¡Ú¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤¾¡Û4K¤ÎÂç²èÌÌÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤Ï²Á³Ê¤âÎÉ¹¥¤Ê¡ÖNearHub SmartBoard S Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤¾¡Û4K¤ÎÂç²èÌÌÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤Ï²Á³Ê¤âÎÉ¹¥¤Ê¡ÖNearHub SmartBoard S Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Windows PC¤òÆâÂ¢¤·¡¢½¾Íè¤ÎÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖNearHub SmartBoard S Pro¡×¤Î55¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÂÎ¤ËWindows 11 Pro¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£CPU¤Ë¤ÏÂè12À¤Âå¤ÎCore i5¡¢¥á¥â¥ê¤Ï16GB¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PC¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿Windows¥¢¥×¥ê¤òÂç²èÌÌ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
ÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥Éµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ú¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ø¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï½ñ¤Ì£¤ò¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¾å¡¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥Úー¥¸¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²èÌÌ¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥â¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤â½¨°ï¤À¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç²èÌÌ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¥ã¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ï¡ÖÃÙ±ä¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¾Ú¡£µÕ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Î²èÌÌ¤òPC¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¼ê¸µ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥éー¥Ð¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½¤â¾Ò²ð¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ñµÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¹³Ñ¤Î4K¥«¥á¥é¡¢ËÜÂÎ²¼Éô¤Ë¤Ï¹â²»¼Á¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢¡£¤³¤ì°ìÂæ¤ÇÂç¿Í¿ô¤¬»²²Ã¤¹¤ëWeb²ñµÄ¤â²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢Æ°²è»£±Æ»þÅÀ¤Ç45Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅ»Ò¹õÈÄ¤È¤·¤Æ¤Ï²Á³ÊÇË²õÅª¤Ë°Â¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¡¢Áí¹çÅÀ¤ò75ÅÀ¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Á³Ê¤òÍýÍ³¤ËÆ³Æþ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñµÄ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
