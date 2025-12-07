風吹ケイ、感激して涙「私はずっとCAやってて…もうほんまに年やな」
女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、12月6日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。レコーディングの場で感激して涙を流し、「もうほんまに年やな」と語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”ことみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月に開催されるイベントのためにレコーディングやレッスンをする現場の映像が公開された。
アイドルや舞台経験があるメンバーもいる中で、風吹ケイはレコーディングの場で「ええ……やだよ。もう、もともとさ、こんなんやったことないから緊張すんのに、なんかカメラもいててさ、どうせ（映像で）流すんやろ。こんなんやったことないって言ってるやんか」と不安げな表情を見せる。
だが、レコーディングを終えた後、風吹は嬉しさで涙を流しつつ「私はずっとCAやってて、芸能界に入る予定も全くなかったんで、やっぱり佐久間（宣行）さんのチャンネル出させていただいてから、すごい見ていただける層が広がったなと思うんで嬉しいです」と話し、「もうほんまに年やな」と涙を抑えた。
