¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ËÍ¥¾¡¥Õ¥é¥°¡©¡¡Æî¥¢Âç²ñ¤ÈÎà»÷¤ÎÃêÁª·ë²Ì¡ÄµÈÃû¤ËÃÏ¸µ»æ´üÂÔ
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎµÈÃû¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£5Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¯1°Ì¡¢EURO2024²¦¼Ô¡¢¸ø¼°Àï30»î¹çÌµÇÔ¡£¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡É¤ÏÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤À¡£4Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º£Âç²ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×H¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤â¥°¥ë¡¼¥×H¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÈÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ÎÎà»÷ÅÀ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬3»î¹çÌÜ¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ó¥¨¥ë¥µ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Á¥êÂåÉ½¡£º£²ó¤â3»î¹çÌÜ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥Ó¥¨¥ë¥µ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2010Ç¯Âç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½vs¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬³«ËëÀï¤òÀï¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³«ºÅÆü¤âÆ±¤¸6·î11Æü¤À¡£
¡¡¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¤ÏWÇÕ¤Ç²áµî2ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥É¥í¡¼·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï2006Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç½é¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¡£WÇÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥¸¥¢Àª¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â3¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸«ÆÍÇË²ÄÇ½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù»æ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú´Ñ»ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö³Ú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬°ñ¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤Þ¤¿¤Ï2°Ì¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÌ²á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¸½²¦¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ê¥°¥ë¡¼¥×J¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤ÏÍ¥¾¡³ÎÎ¨17¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌµÅ¨´ÏÂâ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
