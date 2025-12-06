「代引き2万5600円の荷物なんて頼んでない(困惑)」でも家族が頼んだかも…？宅配の現場が語る「送り付け詐欺」のリアル＆対策【作者に聞く】
長年宅配の現場に立ってきた、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」では、配達の裏側で起きている数々の出来事が紹介されている。今回は、その中から「頼んでない」を題材としたエピソードをもとに、代引き荷物に潜むリスクについて掘り下げていく。
■なぜ代引きが狙われる？
代引きは配達時に現金で支払う仕組みで、クレジットカード決済には対応していない。家族が注文したものだと思い、焦って支払う利用者も少なくないという。「突然『2万5600円です』と言われて驚くお客さんもいます」と、ゆきたさんは振り返る。その“現金支払い”を悪用したのが送り付け詐欺だ。注文していない商品を勝手に送りつけ、支払わせようとする事例が増えている。
荷物を見ただけでは判断できないが、「断ったはずなのに送られてきた」「頼んでいない」といった声が届くことは多い。「-ちょっとおかしいな、と感じる場面はあります」とゆきたさんは語る。
■注文していない荷物、受け取るべき？
代引き利用者は一定数存在し、オンライン決済に不安を抱える人や高齢者の利用も多い。だが、身に覚えのない荷物は受け取る義務はない。ゆきたさんは「判断できないときは持ち帰りを依頼していい」と話す。一度受け取ってしまった後でも、消費者センターや宅配会社に相談すれば救済されるケースもあるため、諦める必要はない。
「受け取らないと失礼かも」と考えてしまう人もいるが、詐欺の可能性がある以上、まずは確認が欠かせない。定期購入品の存在を忘れてしまうケースもあり得るため、家族への連絡や発送元への問い合わせも重要になる。
■日常に潜む“送り付け”のリスク
ゆきたさんはブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で、宅配現場で起きるトラブルや、読者からの宅配エピソードを元にした実録漫画も掲載。「おもしろい話や困った話があれば、ぜひ投稿してください」と語る。
身近な宅配便だからこそ、送り付け詐欺の被害は誰にでも起こり得る。怪しいと感じたら、ためらわずに確認することがトラブルを未然に防ぐ最大の防御となるのだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
