「働いて働いて…」流行語大賞に高須幹弥氏が持論を展開『働きたくても働けない人がいる』
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2025年新語・流行語大賞について私の意見を話します【働いて働いて働いて働いて働いてまいります！】」と題した動画を公開。大賞に選ばれた高市首相の発言をきっかけに、現代日本の「働き方」をめぐる問題点について鋭い見解を示した。
動画で高須氏は、2025年の新語・流行語大賞に高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります！」が選ばれたことに言及。この言葉は、高市首相が自身の「ワークライフバランスという言葉を捨てます」という覚悟を示したものであり、国民に労働を強いるものではないと解説した。その上で高須氏は、政治家は「24時間365日国民のために働き続けて当然」であり、「国民に選ばれたエリート、哲人」であるべきだと持論を展開した。
一方で高須氏は、この言葉が大賞に選ばれた背景には、選考委員会の政治的な思惑があるのではないかと推察する。高須氏は、現在の働き方改革が、過労死を防ぐ一方で「働きたくても働けない」人々を生み出している矛盾を指摘。やる気のある優秀な人材が長時間働くことで生産性が上がり、経済が発展するという視点から、「仕事が大好きで、それが生きがいだという人もいれば、仕事は苦役だと考えている人もいる」と述べ、画一的な労働時間規制に疑問を呈した。
高須氏は、選考委員会が働き方改革に不満を持つ層の代弁として、あえてこの言葉を選んだ可能性を示唆。多様な働き方を許容する社会の重要性を訴え、単なる流行語の選考に留まらない、現代社会への深い問題提起として締めくくった。
