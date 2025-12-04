この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2025年新語・流行語大賞について私の意見を話します【働いて働いて働いて働いて働いてまいります！】」と題した動画を公開。大賞に選ばれた高市首相の発言をきっかけに、現代日本の「働き方」をめぐる問題点について鋭い見解を示した。

動画で高須氏は、2025年の新語・流行語大賞に高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります！」が選ばれたことに言及。この言葉は、高市首相が自身の「ワークライフバランスという言葉を捨てます」という覚悟を示したものであり、国民に労働を強いるものではないと解説した。その上で高須氏は、政治家は「24時間365日国民のために働き続けて当然」であり、「国民に選ばれたエリート、哲人」であるべきだと持論を展開した。

一方で高須氏は、この言葉が大賞に選ばれた背景には、選考委員会の政治的な思惑があるのではないかと推察する。高須氏は、現在の働き方改革が、過労死を防ぐ一方で「働きたくても働けない」人々を生み出している矛盾を指摘。やる気のある優秀な人材が長時間働くことで生産性が上がり、経済が発展するという視点から、「仕事が大好きで、それが生きがいだという人もいれば、仕事は苦役だと考えている人もいる」と述べ、画一的な労働時間規制に疑問を呈した。

高須氏は、選考委員会が働き方改革に不満を持つ層の代弁として、あえてこの言葉を選んだ可能性を示唆。多様な働き方を許容する社会の重要性を訴え、単なる流行語の選考に留まらない、現代社会への深い問題提起として締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:15

流行語大賞の結果「働いて働いてまいります！」
01:28

高市首相の発言の真意「ワークライフバランスを捨てる」
01:51

「政治家は24時間365日国民のために働き続けて当然」
03:49

流行語大賞の選考に隠された“政治的思惑”とは
05:53

働き方改革の問題点「働きたくても働けない人がいる」

関連記事

高須幹弥氏「“直美”は避けた方がいい」医師の経歴でわかる、いい美容外科医の鉄則を激白

高須幹弥氏「“直美”は避けた方がいい」医師の経歴でわかる、いい美容外科医の鉄則を激白

 高須幹弥「答えは無いんです」生きる意味を問う人へ…医師が語る目的の見つけ方

高須幹弥「答えは無いんです」生きる意味を問う人へ…医師が語る目的の見つけ方

 高須幹弥氏「2人は完全に相思相愛」メローニ伊首相と高市首相の初対面に断言

高須幹弥氏「2人は完全に相思相愛」メローニ伊首相と高市首相の初対面に断言
もっと見る

チャンネル情報

高須幹弥（高須クリニック）_icon

高須幹弥（高須クリニック）

YouTube チャンネル登録者数 非公開 3404 本の動画
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya YouTube