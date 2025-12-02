【レジハラ】レジ袋有料化も無視！「簡単でいい」はタダにしろという意味？有料と言った途端に不機嫌になる客の心理【作者に聞く】
「簡単でいいから」とラッピング希望のお客さんが来店。ラッピングには100円かかることを説明すると…!?雑貨屋で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)さんが描く『有料ラッピング』を紹介するとともに、オムニウッチーさんに話を聞いた。
■「簡単でいいのよ？」有料に納得がいかない客
ハンカチを購入した女性客が、「簡単でいいから包んで頂戴」と言ってきた。オムニウッチーさんがラッピングは有料で100円かかると伝えると、夫人は「100円!?簡単でいいのよ？ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と反論。どうやらラッピングが有料であることに納得がいかない様子だ。
さらに袋も有料であることを伝えると、「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」と、大きな声で嫌味を言われたという。
■暴言を飲み込んで笑顔で対応
このときの心境について、オムニウッチーさんは「ラッピングはまだしも、レジ袋は今やどこも有料なのでは？と思ったり…。もっと言い方ってあるよな〜、と思ったり…。暴言吐きたい気持ちをグッと堪えて笑顔で接客したら、言葉飲み込み過ぎて喉の奥で変な音がしました(笑)」と振り返る。
読者からは「接客業の方は本当に尊敬します！」というコメントのほか、「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100均でラッピング材料買ったらいいのに」などの声が届いている。たとえ有料だと言われたとしても、文句や嫌味は言わないという人が多数のようだ。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
