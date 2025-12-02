深夜2時30分の【事件簿】「本当にごめん！」夫が妻に謝罪→大失敗に「うちもこの間…」「どこも一緒」【ママリ】
夜中に事件発生！真犯人はお風呂上り担当
深夜2時30分事件発生
※怖い話ではありません
娘大泣きで抱き抱えると、身体がびしょ濡れ
オムツがズレてたには濡れすぎだなと思いながら、着替えをしに別部屋に向かう
ん？ん？！？！？！？！
オムツ履いてないーーーーーーーーーー!!!!
この日のお風呂上がりの担当は夫。
信じられない!!!!眠いからイライラが募る
防水シーツが最悪な事にズレていて、ベッドマットまでびしょ濡れ…
次の日仕事だったけどムカつくから夫を起こして文句を言った所
｢え…？え…？！？！俺も信じられない!!!!｣
の言い方が笑えてイライラが吹っ飛ぶ。笑
普段絶対謝らない夫も、さすがに悪いと思ったらしく、謝ってきたから許してあげました。笑
それにしてもこんな事ってありますか？！笑
皆さんのびっくりエピソードあったら教えて下さい😂
出典：
qa.mamari.jp
今回は過去に反響の大きかった投稿を紹介しました。同じようなびっくり事件に遭遇した経験がある、という方もいるかもしれませんね。
『ママリ』利用者の方からも、いろんなびっくりエピソードが寄せられました。
同じエピソード、経験あり！
ひとり目の時にありましたー！笑
夕食後、旦那のお膝の上で、びしょ濡れ！！笑
風呂上り担当の旦那も驚いてました😂
それにしても、
普段謝らないって、どこも一緒ですね！！
うちだけじゃない！って少し安心します😂
出典：
qa.mamari.jp
同じ失敗をしたという声が寄せられていました！
忙しい子育ての中、あとから思えば「なんで!?」という失敗をしてしまうのもあるあるなのかもしれません。
夫婦で経験あり！
ついこの間経験しました！笑
ファミレスで注文して待っているときに抱っこをねだられ、なんとなくお尻を触ると天使のように柔らかい…
ズボンの中を確認したら生尻でした😂
しかも夫と2人で「嘘でしょー！？🤣」と顔を見合わせ、急いでオムツを用意してトイレに向かおうとした瞬間手に温水の感覚が。
なんとこのタイミングでおしっこ💦
なんとか床に滴る前にトイレに駆け込み事なきを得ましたが、お店に多大な迷惑をかけてしまうところでした😱😱
実はこの日以外にも私と夫がそれぞれ１回ずつオムツを履かせ忘れた前科あり😂その時はすぐ気づいたので笑い話ですみましたが…
お出かけ準備でドタバタしていても、眠気で朦朧としていてもオムツはしっかり確認しなきゃですね💦
ヒヤリハットの法則が頭をよぎり反省しました💦
出典：
qa.mamari.jp
お出かけ先で失敗したという声も。トイレで事なきを得られてよかったですね！
子どもとママの洋服と間違えた！
保育士しているときの経験談ですが、お洋服丸ごとママのだったときがありました😂パパが朝の準備をしたときにそっくり間違えて入れてしまったようで、、、😂
出典：
qa.mamari.jp
ママの服がお着換えに…！朝のバタバタの中、パパにはわが子とママの服が区別できなかったのかもしれません。
みんなの家庭で事件は起きていた
皆さん、毎日育児に家事、お仕事お疲れ様です。1日何度もやっているおむつ替えでも、急いでいたりするとやることが飛んでしたしまったり、うっかりはあるものです。おむつはかせ忘れ以外にもいろんなエピソードがありました。
失敗は成功のもと。忙しい中での失敗も、あとから笑って話せたらいいですよね。
久しぶりの1人時間を楽しみにしていたのに…
朝から夫とケンカしました
よかったら聞いてください、、
土曜日(今日)は先週から、夫とこどもたちで
車の整備の関係で夫の実家に帰ってもらい、
私はひとり時間を久々にもらう予定でした。
その日は朝から出発する予定と聞いていたので
私も平日と同じ早く起きて、
こどもたちの朝と出かける準備と並行して
洗濯などをして動いていました。
夫は、昨日会社の飲み会で23時に帰ってきて、
寝たのが夜中3時だったそうですが、
そんなのこっちからしたら
帰ってきてから早く寝ようと思えば1時くらいには寝れたと思いますが、とりあえず黙って「早く準備しなよ」と言ってました。
出典：
qa.mamari.jp
週末の1人時間を楽しみに、1週間頑張っていたMさん。夫は前日にやや遅い帰宅だったようです。寝たのが未明近かった夫は、Mさんが思っていたより遅い時間に起きてきたようです。
そうした中、Mさんは子どもたちのお出かけ準備を1人でしていました。
起きてからもずっとスマホゲームしたりして
なかなか動かないくせに、「30分で準備して出る」と言ってましたが、私的には
『こどもたちとでかけるってことは、
自分の準備だけじゃないし、その前にいろんな用意が
あるのに、なにのんびりしてんの？』と
いつも以上に、イライラして強く言ってしまいました。
夫は「家にいるなら、それくらいやってよ」と言われましたが、いつもなら当たり前にこどもの準備などやりますが
今日は、なんで私がやることが前提なの？と
思ってしまいました。
出典：
qa.mamari.jp
夫は自分の準備だけを整えればいいと思っているのか、起きてからも積極的に「子どもたちとのお出掛け準備」はしなかったようです。
久しぶりの1人時間を楽しみにしていたＭさんにとっては、なかなか動こうとしない夫の言動はイライラが募るものでした。さらに、準備について夫に声を掛けると「そのくらいやっておいて」と言われてしまい、Ｍさんのイライラはピークに達します。
今日のイライラの原因も、
平日はつわりの中で(軽い方ですが)
保育園送り迎えやご飯作り、お風呂など
やらなきゃいけないことは気持ち悪くても
やるように動いていたし、
土曜日のひとり時間を楽しみに頑張っていたところもあります。
なのに、結局家のことをなにもやらず、
夫はでかけていきました。
私だって、朝から元気なうちに買い物などいきたかったのに
朝から悲しくてヤケクソになり泣いて😭😭
結局.今は無気力になり
部屋の片付けや、家事や離乳食作りなど
やらなきゃいけないことで終わりそうです。
出典：
qa.mamari.jp
限られた時間であっても、やっと来た1人時間を楽しみにしていたＭさんでしたが、結局夫が子どもを連れて出掛けたのは想像以上に遅い時間だったようです。
1人時間への期待が大きかっただけに、それがほぼなくなってしまった悔しさに、Ｍさんは泣いてしまいました。段取り通りの予定もこなせず、最終的にはいつものように「やらなければいけないこと」で1日が終わってしまいであろうことに、Mさんは悲しんでいます。
なかなか手にできない「楽しみ」を励みに頑張っていた際、その楽しみを理不尽に取り上げられると人間誰しも悲しく、そしてついには無気力になりますよね。
すごく楽しみにしていた旅行が悪天候でキャンセルになったり、やっとチケットが取れたコンサートを励みに仕事を頑張っていたら、理不尽に残業を頼まれて行けなかったり…など。日々の励みは人それぞれであっても、それが叶わなかった際のがっかりする気持ちは多くの人が共感できるのではないでしょうか。
夫にもいろいろと事情があったのかもしれませんが、その後、Ｍさんの気持ちが立て直せることが起きていればいいなと思います。
妻29歳で妊活中、夫の隠し借金500万円が発覚
妊活中に旦那の借金が発覚しました。
総額700万です。
うち200万は車のローンで、私と旦那の給料だったら問題なく返せると判断し購入しました。
しかし残り500万は知らされておらず、そのうち半分は結婚前からの借金でした。
最近になりようやく(?)私に隠しきれないと思ったのか、弁護士に任意整理の依頼をした後に教えられました。
今後の返済額は毎月15万前後なりそうと言われています。
二馬力でなんとか返済できる額のため、とてもじゃないけど返済が終わるまでは子供は持てないと思っています。
29歳で、周りも妊娠ラッシュで辛い思いをしている中妊活に励んでいたのに、これからさらに借金のせいで子供が持てないと思うと泣けてきます。
借金の返済額を貯金できたらどんなにいいか…と考えてしまいます。
離婚案件ですかね。
出典：
qa.mamari.jp
知らなかった夫の借金500万円…。把握していた車のローンと合わせて700万円を返済するとなると大変ですよね。
毎月の返済を考えると、子どもを持つことも躊躇してしまうという投稿者さん。年齢のことを考えると妊活に取り組みたかったのに、借金のせいでかなわないかもしれないと思うとつらいですよね。
離婚？それとも…さまざまな声
投稿者さんのお話にはママリユーザーの方々からさまざまな声が寄せられていました。
離婚したがいいと思います！
ただ、もう一度二人で頑張ると
いうのであれば旦那さんの親御さんにお願いして出してもらって
親御さんに返金でもいいのかな？
そのくらいしないと
気が済まない気がします🤣
出典：
qa.mamari.jp
どんな理由の借金かにもよるかもしれません💦
ギャンブルとかただの無駄遣いでの借金であればまた繰り返しそうなので離婚案件かもです。
出典：
qa.mamari.jp
借金について夫の両親に相談すべきという声や、借金の理由を確認してから離婚判断してはという声もありました。いずれにしても借金は家族にとって大きな問題。夫婦で話し合って考える必要がありますよね。
「もしもわが家の夫が勝手に借金を作っていたら…」と、つい自分に置き換えて考えてしまうエピソードでした。
