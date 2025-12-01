俳優の水野美紀が１１月２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで亡くなった祖父の謎を告白した。

水野は「おじいちゃんが何年か前に亡くなって、弟が喪主をやって。私は仕事で行けなかったけど、弟がものすごい首を傾げて帰ってきたの」と切り出した。

水野がどうしたの？と聞くと、弟は「お骨を拾うってなったときに、見た事がない金属の塊があると。みんな、うん？ってなって。これ何だろうと」と覚えのない金属の塊に親戚一同、目が点になったという。

斎場の人に聞いたところ、その金属の塊は「人工股関節」だと説明されるも「うちのじいちゃんが人工股関節をいれたなんて、誰も聞いていない」という。斎場の人によると「わりと新しい型だから、これを入れるのは大手術。１カ月ぐらいは入院するはず」だと言われ、さらに親戚は大混乱。「誰も記憶がない。絶対にそんなことがあったら親戚も把握しているはずだし、私も把握しているはず」だと訴えた。

結局、このお骨は「おじいちゃんじゃなくない？」という話にもなったが「でも、いつもかけていたメガネも焼いていて、メガネも足元にあるから間違いなくじいちゃんだ」と、お骨の間違いではないことも判明。「じいちゃんがいつ人工股関節を入れたかわからないまま。じいちゃんに会って聞きたい」と笑わせていた。