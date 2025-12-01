¿ùºé²Ö¤¬ÂåÉ½ºî¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡¡¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¤«¤é¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ø
¡¡2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÃíÌÜºî¤Ï¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ç±é¤Ï¿ùºé²Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤Ïº£ÀôÎÏºÈ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°ºî¤ò´Ñ¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¼ç±é¤Î¿ùºé¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
»²¹Í¡§¿ùºé²Ö¡¢¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤ÇÆÀ¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡¡¼ãÍÕÎµÌé¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡¢20Âå¸åÈ¾¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¯Îø°¦¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï27ºÐ¤Î¾®Àâ²È¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ºý¤Î¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¸ÅÃå²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é3ºýÌÜ¤ò¼¹É®Ãæ¡£Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤« ¡È¤¤Á¤ó¤È¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤ä¡È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é²áµî¤ÎÎø°¦¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ê¸ºÚ¤ÏÎø¿Í¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤È¡¢¿ùºé¤Èº£Àô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤À¡£º£Àô´ÆÆÄ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùºé¤Ï¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤È¤ê¤¿¤Æ¤ÆÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Êª¸ì¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÎø°¦·à¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Ê¸ºÚ¤Ï¸½ºß¤ÎÎø¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²óÁÛ·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²áµî¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¤¬Ê£¿ô¿Í¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎø°¦¡ÊÁê¼ê¡Ë¤´¤È¤ËÊ¸ºÚ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¿ùºé¤Î±éµ»É½¸½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¿ùºé¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éºî¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤È¡Øµà¤Á¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é¡Ù¤Î2ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÆÃÊÌ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î½Ð±éºî¤ÈÂåÉ½ºî¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤Î½©¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ùºé¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤¿±éµ»¹ª¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¡×°Ê¹ß¡¢¿ùºé²Ö¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2020Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÀ¸³è¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¸³è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ùºé²Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤Î¿ùºé¤Î¸ÀÍÕ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊÁª¤Ó¡Ê¡á»Å»öÁª¤Ó¡Ë¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êËÜ¿Í¤Î¿§¤¬½Ð¤ë¡£¸ø³«Ãæ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥ßー¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£Â¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤Ë¿ùºé¤é¤·¤¤ºîÉÊÁª¤Ó¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤â¤¢¤Îº£Àô´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¿¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ìó2»þ´Ö¤Î±Ç²è¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥·ー¥º¥ó¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤Ë¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿¡¢³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
