アラフィフ世代のプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら購入品】これが2,980円だと！？冬の高見えダウンココにあり！絶対買ってください・・・」と題した動画を公開。しまむらで見つけた、価格からは想像できない高クオリティなダウンジャケットを紹介した。



動画で紹介されたのは、しまむらの「ナイロンパフィーブルゾン」（税込3,289円）。ゆかりん氏は冒頭で「アウター大丈夫？しまむらさんでって思ってるそこのあなた、これめっちゃいいから」と、視聴者の不安を先取りしつつ、商品を絶賛。自身もしまむらのアウターには「正直なところ、忖度なしに言うんですけども、プチプラ感が出てるものが多い」という先入観があったと明かした。



しかし、このブルゾンはその考えを覆す逸品であったと語る。高見えする最大のポイントとして、ゆかりん氏が挙げたのは「マットな質感」である。光沢のあるナイロン素材は安っぽく見えがちだが、この商品はツヤを抑えた生地感が上品な印象を与えると解説した。さらに、中綿がたっぷり入った「パフィー」なボリューム感も重要だと指摘。「安いダウンは綿の量が少ない。これはたっぷり入っていてフワフワ」と、しっかりとした厚みが高級感につながると説明した。



実際に韓国旅行で着用したというゆかりん氏は、その防寒性にも太鼓判を押す。「3000円って本当？大丈夫？っていうぐらいの、めちゃくちゃよかった」と、デザインだけでなく実用性も高く評価。冬のコーディネートの主役となるアウター選びにおいて、「安かろう悪かろう」ではない、しまむらの隠れた名品選びのヒントを提示した。