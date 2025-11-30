大リーグ機構（MLB）は29日（日本時間30日）、今季の最も印象に残った100のシーンを特集した「2025 Plays of the Year」を発表。1位にはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦で、山本由伸投手（27）が中0日の連投でチームを球団史上初の連覇に導いたシーンを選出した。

山本は2勝3敗の崖っ縁で迎えた第6戦で6回1失点と好投。翌日の第7戦でも同点の9回1死一、二塁から6番手として「中0日」でマウンドに上がった。5―4の11回には1死一、三塁のピンチを迎えたが、最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留めて、今シリーズ3勝をマーク。日本選手では09年松井秀喜（ヤンキース）以来2人目のMVPを受賞した。

2位には同じくWS第7戦の11回にウィル・スミス捕手（30）が放った決勝のソロ本塁打が、3位にはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発し、打者として3本塁打、投手として6回0/3を2安打無失点10奪三振を記録した大谷翔平投手（31）が選出され、ドジャース勢がトップ3を独占。

20位のカーショーの通算3000奪三振、18位にはWS第6戦で左飛併殺で勝利をもぎ取った左翼手のE・ヘルナンデスの好プレー。5位にWS第3戦で5―5の延長18回、死闘に終止符を打ったフリーマンのサヨナラ本塁打など、トップ20のうち9つのシーンでドジャース勢が選出された。

大谷翔平は85位に4月2日（同3日）ブレーブス戦で放った開幕8連勝をチームにもたらす3号サヨナラ弾、73位に9月16日（同17日）フィリーズ戦で放った史上6人目となる2年連続50本塁打、39位にレギュラーシーズン最終戦のマリナーズ戦で放った自己最多55号本塁打と計4シーンで選出。通算400号本塁打を放ったエンゼルス・トラウトが背番号と同じ27位で選出されるなど、粋な演出もあった。