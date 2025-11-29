第45回ジャパンカップ（GI）枠順
第45回ジャパンカップ（GI）枠順
2025年11月30日（日）5回東京8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ジャスティンパレス（牡6 C.デムーロ）
1-2 クロワデュノール（牡3 北村友一）
2-3 コスモキュランダ（牡4 丹内祐次）
2-4 ディープモンスター（牡7 松山弘平）
3-5 サンライズアース（牡4 池添謙一）
3-6 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）
4-7 ダノンベルーガ（牡6 佐々木大輔）
4-8 カランダガン（セ4 M.バルザローナ）
5-9 セイウンハーデス（牡6 津村明秀）
5-10 シュトルーヴェ（セ6 菅原明良）
6-11 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）
6-12 ヨーホーレイク（牡7 岩田望来）
7-13 ブレイディヴェーグ（牝5 T.マーカンド）
7-14 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）
7-15 マスカレードボール（牡3 C.ルメール・
8-16 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星・矢作芳人)
8-17 ドゥレッツァ（牡5 A.プーシャン・尾関知人)
8-18 タスティエーラ（牡5 D.レーン・堀宣行)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
