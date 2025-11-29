第45回ジャパンカップ（GI）枠順

2025年11月30日（日）5回東京8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ジャスティンパレス（牡6 C.デムーロ）

1-2 クロワデュノール（牡3 北村友一）

2-3 コスモキュランダ（牡4 丹内祐次）

2-4 ディープモンスター（牡7 松山弘平）

3-5 サンライズアース（牡4 池添謙一）

3-6 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）

4-7 ダノンベルーガ（牡6 佐々木大輔）

4-8 カランダガン（セ4 M.バルザローナ）

5-9 セイウンハーデス（牡6 津村明秀）

5-10 シュトルーヴェ（セ6 菅原明良）

6-11 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）

6-12 ヨーホーレイク（牡7 岩田望来）

7-13 ブレイディヴェーグ（牝5 T.マーカンド）

7-14 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）

7-15 マスカレードボール（牡3 C.ルメール・

8-16 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星・矢作芳人)

8-17 ドゥレッツァ（牡5 A.プーシャン・尾関知人)

8-18 タスティエーラ（牡5 D.レーン・堀宣行)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

