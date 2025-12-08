FANG+¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¡Ö¥á¥¬10¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿®Â÷Êó½·¤ÏÌóÈ¾Ê¬¡¢ÊÆ¹ñ¥°¥í¡¼¥¹³ôÅê»ñ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBANK ACADEMY / ¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ç¡Ö¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦SÊÆ¹ñ¥°¥í¡¼¥¹³ô¼°¥á¥¬10¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡ªFANG+¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤ÇÃÂÀ¸¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¡ÖFANG+¡×¤ËÎà»÷¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿®Â÷Êó½·¤òÌóÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦SÊÆ¹ñ¥°¥í¡¼¥¹³ô¼°¥á¥¬10¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥¬10¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖiFreeNEXT FANG+¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢FANG+¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤òÀ°Íý¡£ÊÆ¹ñ¤ÎµðÂç¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È10ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËFacebook¡ÊMeta¡Ë¡¢Amazon¡¢Netflix¡¢Google¡ÊAlphabet¡Ë¡¢Apple¡¢Microsoft¤Î¼çÍ×6ÌÃÊÁ¤Ï¸¶Â§¸ÇÄê¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¿·NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿®Â÷Êó½·¤¬Ç¯0.7755%¤È¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥á¥¬10¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄ¶Âç·¿¥°¥í¡¼¥¹³ô10¼Ò¤Ë¶ÑÅùÅê»ñ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Â÷Êó½·¤ÏÇ¯0.385%¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¿å½à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤ÏÌÃÊÁÁªÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥á¥¬10¡×¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤ò»ý¤¿¤º¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë»þ²ÁÁí³Û¥È¥Ã¥×10¤ÎÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯4²ó¤ÎÌÃÊÁ¸«Ä¾¤·¤È¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¾®ÎÓ»á¤ÏÎ¾¼Ô¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£·ë²Ì¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤äÆÃÄê¤Î¼çÍ×ÌÃÊÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡ÖFANG+¡×¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äã¥³¥¹¥È¤ò½Å»ë¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿±¿ÍÑ¤òË¾¤à¤Ê¤é¡Ö¥á¥¬10¡×¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅê»ñÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
