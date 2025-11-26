「汚れが気になる色」→【GU価格】で！ 40・50代の顔映え♡「白っぽアウター」

濃い色のアウターはコーデが重く見えがちだけど、白っぽい色は汚れが気になる……。そんな理由で白系のアウターを敬遠しているなら、ぜひ【GU（ジーユー）】をチェックして。今年らしい素材やシルエットを取り入れつつ、顔周りをぱっと明るく見せてくれるアウターが、手に取りやすい価格で気軽に挑戦できそう。40・50代の大人世代の顔映えとトレンドを両立するGUの「白っぽアウター」、必見です。

ケーブル編みが愛らしいニットブルゾン

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）

カーディガン以上コート未満のボリューム感が使いやすそうな、ニットブルゾン。白ニットのケーブル編みが愛らしく、冬ムードを盛り上げてくれるはず。編み地の立体感が、ホワイトコーデに奥行きをプラス。ダブルジップでスポーティな形はほっこりしすぎず、大人のコーデに今年っぽいエッセンスをひとさじ。もっと寒くなったら、コートの中に着てもよさそうです。

ふわもこ素材を羽織って旬コーデに

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

もこもこのフェイクファーは、今年注目のトレンドのひとつ。明るい白系なら、ボリューミーな素材も軽やかに取り入れられそうです。雪景色を身にまとったように、顔周りを明るく見せてくれる効果も。この見た目で、洗濯機洗いOKなのも嬉しい！ ブラウンのパンツと黒のトップスで全体を引き締めることで、ふわふわアウターの甘さを抑えて大人っぽく仕上がっています。

フードの立体感がこなれ感たっぷり

【GU】「コージーメルトンショートフーディコート」\5,990（税込）

フード付きコートは大人世代には若すぎるかも……そんな心配も、形にこだわればクリアできそう。公式サイトによると「膨らみのあるニードルパンチ加工」が施されているとのことで、フードや首回りがしっかり立ち上がって高見え。立体感との対比で小顔見えが叶いそうなうえに、白系カラーなら顔周りが明るく。すっきりとしたニットワンピとストレッチブーツを合わせて、大人のメリハリコーデの完成です！

中綿ブルゾンはショート丈ですっきり

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\5,990（税込）

中綿が入ったコートは真冬まで重宝しそうですが、着ぶくれが気になることも。その点、腰上のショート丈ならすっきり見えるうえに脚長効果も期待できそう。公式サイトによると「着ぶくれしないよう肩周りのわたの量にこだわって」いるそうで、膨張しそうな淡い色も自信を持って取り入れられるはず。自宅で手洗いできるのも、注目ポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N