¡Ú¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Û¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¡É¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃ½¸♡
¼ÂºÝ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤¬¸ì¤ë¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¡É¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃ½¸¤ò¡¢»°±ºÍýÆà¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¦ËÌÎ¤Î°¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾®Êª¤«¤é¤ªÍÎÉþ¤Þ¤ÇÅ°ÄìÄ´ºº¡ªÍÎÏ¤¹¤®¤ë¾ðÊó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
µ¤¤Å¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡
¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¡£¤½¤ì¤Ï¿ä¤·¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡ª¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤âÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
Item ¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥ï¥ó¥Ô
¥¿¥¤¥È¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤¬Ä¶Í¥½¨¡ª¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½÷¤ß¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¤Ë ¤Ï¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤ò¡£¥é¥¤¥Ö¸þ¤±¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡Ö»÷¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþÁõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç»×¤ï¤ºÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¡×
Item ¥Õ¥¡¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡õÌÀ¤ë¤á¥È¥Ã¥×¥¹
¤â¤³¤â¤³¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤È¤Ó¤¤ê´Å¤¤»²ÀïÉþ♡ È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥·¥¢¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò²óÈò¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÆ¬¤ä¾åÈ¾¿È¤¬¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥ó¥«¥é¤À¤È¡¢¤è¤ê¡¢¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹♡¡×
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹♡ Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ë¥³¤â¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ë¥³¤â¹¥¤¡ª¡×
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¥«¥é¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â♡ ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×
Item ¼ê¼ó¤Î¥·¥å¥·¥å
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¥å¥·¥å¤¬¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£ÀïÆ®ÂÖÀª¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¥¹¥Ý¤ßÉþ¤¬¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ËºÇÅ¬¡£
¡Ö¼ê¼ó¤Ë¥·¥å¥·¥å¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Á¡ª¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈÆ±¤¸ ¿§¤À¤È¡ý¡×
Item ¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
´é¤Þ¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ëÇò¤¤¤¨¤ê¤Ç´°Á´¾¡Íø♡ ¤ª¾åÉÊ¤«¤Ä¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ù¥í¥¢¥ï¥ó¥Ô¤¬¤È¤Ó¤¤ê¥¬¡¼¥ê¡¼¡£¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤ÇÈ´¤±´¶¤â¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¼«Ê¬¤âÃå¤¿¤¤¤Ê¡Á¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
»£±Æ¡¿JOJI¡ÊRETUNE Rep¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥ ¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ËÌÎ¤Î°¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ÃæÀî¹ÈÍÕ
ËÌÎ¤Î°