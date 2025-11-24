ロッテリア×リラックマ♡福袋2026限定ぬいぐるみ＆お食事クーポン

ロッテリアとリラックマのスペシャルコラボ福袋「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が、12月19日（金）より数量限定で発売決定♡大人気リラックマの描き下ろしぬいぐるみやマジッククリアファイル、壁掛けカレンダー、BOXティッシュに加え、4,800円分のお食事クーポンもセットになったお得な内容です。SNS映えも叶う可愛いアイテムで新年を迎えませんか♪

コラボ限定オリジナルぬいぐるみ

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマをモチーフにした、手乗りサイズのコラボ限定ぬいぐるみ（約H6×W5.2×D3.5cm）です。

持ち運び便利なストラップ付きで、いつでも一緒にお出かけ可能♪ストラップには「ぜっぴんですね」の吹き出し形チャームもついており、癒される表情で食事タイムを彩ります。

日常使い＆SNS映えのグッズ

マジッククリアファイル（約H31×W22cm）は紙を入れると模様が変化し、日常使いにぴったり。

壁掛けカレンダー（約H29.7×W21cm）は各月の季節に合わせたリラックマイラストが楽しめ、裏表紙はぬいぐるみ撮影用のデザイン。

BOXティッシュ（約H11×W11×D11cm）はキューブ型で側面にイラスト入り、背景としても使えます♡

お得な4,800円分クーポン付き

福袋にはロッテリア・ゼッテリアで使える4,800円分のお食事クーポン（200円引×24枚）も同梱。※有効期限は2026年6月30日（火）まで。

1会計200円以上で何枚でも使用可能で、福袋やギフト券の購入には利用不可です。全国の対象店舗で楽しめる、年末にぴったりのお得なセットです♪

数量限定！お早めにチェック

「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、コラボ限定オリジナルぬいぐるみ、マジッククリアファイル、壁掛けカレンダー、BOXティッシュと、ロッテリア・ゼッテリアで使える4,800円分クーポンがセットになったお得な内容です♡

販売は12月19日（金）より数量限定で、1人3個まで。なくなり次第終了なのでお早めにゲットして、可愛いリラックマと一緒に年末を楽しみましょう♪