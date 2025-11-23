¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë³Í¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡¡º´¡¹ÌÚ¿Ô°µÅÝ¤·¤¿²¦¼Ô¤Î´°ÇÔ¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ì¤¬ÃæÎÌµé¤ÎÊÉ¡×
WBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò3-0¡Ê117-110¡¢116-111¡¢114-113¡Ë¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£6·î¤Ëº´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Î´°ÇÔ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Î¶¯ÂÇ¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¤Î¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥À¥¦¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È½ª»Ï¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï6·î¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5²óKO¤Ç°µ¾¡¡£¶¯ÂÇ¤òÈïÃÆ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬Âç¤Î»ú¤ÎÅÝ¤ì¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥óŽ¥¥Î¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë³Í¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ÃæÎÌµé¤ÎÊÉ¡×
¡Ö¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÎÄº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¹â¤¤¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Ï¥é¥¤¥Èµé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÃ£À®¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï33¾¡¡Ê15KO¡Ë1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï28¾¡¡Ê22KO¡Ë1ÇÔ2Ìµ¸ú»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë