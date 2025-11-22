76ºÐ¡¦ÀáÌó²È¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿¤³¤È¡×4¤Ä¡£ºâÉÛ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÄÌ¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡§2025Ç¯10·î¥È¥Ã¥×10
ESSEonline¤Ç2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²èÏ¤ÈÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î³Ø·Ý°÷·Ð¸³¤ò¤â¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÈþ½Ñ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¾®³Þ¸¶ÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê76ºÐ¡Ë¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î3DKÃÄÃÏ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î4Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿¤éÀáÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë4¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯10·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ºâÉÛ¤Ï»È¤ï¤º¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ÇÂåÍÑ
»ä¤ÏºâÉÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊì¤Î°äÉÊ¤ÎºâÉÛ¤¬¤Þ¤À¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤ÈÃµ¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³×À½¤ÎºâÉÛ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¹â²Á¡£¤¢¤È¤º¤µ¤ê¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢ÅÓ¡¢¤ª¶â¤ò¤É¤¦»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ý¡¼¥Á¡£²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ëÂÞ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤µ¤ä·Á¤äÁÇºà¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿¼ï¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãµ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼ê¿¥¤êÉ÷¤ÎÉÛÀ½¤ÇËÄ¤é¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÛ¤ÏÎô²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤Ë¤Þ¤ï¤·¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡£°Õ³°¤Ë´è¾æ¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¿©´ï¤Ï¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸ÇÄê¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤
¼¡¤Ë»ä¤¬Çã¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤â¤Î¤Ï¿©´ï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¿©´ï¤ò¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÃÎ¿Í¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½êÍ¤¹¤Ù¤¿©´ï¿ô¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â1¤«½ê¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ì¤Ð¿©»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿©´ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³ä¤ì¤Æ¤âÇã¤¤¤¿¤¹¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ë5¤Ä¤Û¤É¤Î¿©´ï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Âç»ö¤Ë¿©¤ò±Ä¤à»ä¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¿©´ï¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Áõ¾þÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤ê¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à
Áõ¾þÉÊ¤Ê¤É¿È¤ò¾þ¤ë¤â¤Î¤â¡¢60ºÐ¤³¤í¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áõ¾þÉÊ¤Ø¤ÎÌ¥ÏÇ¤Ï¸Â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡¡¹¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¹â²Á¤Ç¤â¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²Á³Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÀáÌóÀ¸³è¤ËÁõ¾þÉÊ¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¡£¿Í¤òÌ¥¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÌ¥¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÂ¤ò¤È¤á¤º¡¢º£¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤«¤Ëº£É÷¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¹©É×¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÁõ¾þË¡¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤ËÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Áõ¾þÉÊ¤Ï¡¢¹â²Á¤µ¤ä¥È¥ì¥ó¥ÉÉÊ¤À¤±¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î¾ì¹ç¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»±¤ÎÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎØ¤ò¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÄÌ¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¥à¥ÀÇã¤¤ËÉ»ß
ºÇ¸å¤Ë»ä¤ÏËèÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÄÌ¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÂðÇÛ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Æ³°½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂðÇÛ¤Ï¤Ä¤¤ÃíÊ¸¤·¤¹¤®¤Æ²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â°ú¤¤³¤â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°¤ÏÂç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤Ï»¶Êâ¤ò·ó¤Í¤¿µ®½Å¤Ê³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î»ä¤Î¥±¥¬¤Ï¡¢À¸³è¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿©ÎÁÄ´Ã£¤âÂðÇÛ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²È·×¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤ÂðÇÛ¹ØÆþË¡¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°ìÆü1000±ß¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿½ÐÈñ³Û¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ì½µ´ÖÊ¬¤ÎÂðÇÛ7000±ß¸ÂÄê¡£¤¤¤¤¤¨¡Ö5000±ß¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Çã¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡¢ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÀáÌó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£