２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ２円００銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８１円４４銭前後と同１円４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点には１５７円００銭近辺で推移していたが、午前１１時過ぎに１５７円４０銭台に上昇し、午後２時過ぎには１５７円５０銭台へ一段とドル高・円安が加速した。米追加利下げ期待が後退したとの見方から、前日のニューヨーク市場では１月中旬以来となる１５７円台に乗せた。東京市場に入ってからも、ドル買い・円売りが膨らんだ。政府による拡張的な財政政策で財政が悪化するとの観測から、債券市場で長期金利が上昇。為替相場でも財政懸念からの円売りの動きも強まった様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１５ドル前後と同０．００６０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS