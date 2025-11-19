アパレルブランド・HUMAN MADE（ヒューマンメイド）がBTSのJ-HOPE（ジェイホープ）とのコラボレーションコレクションを発表。J-HOPEも自身のInstagramでメッセージを投稿し、大きな注目を集めている。

【写真】BTS J-HOPE、“HUMAN HOPE”着用ビジュアル／NIGOとの2ショット／HUMAN MADEとポケモンのコラボアイテムを着たJ-HOPE ／RMもお揃いのブラウンのパーカーを着用

■BTS・J-HOPE、コラボコレクション“HUMAN HOPE”を華麗に着こなす

普段からHUMAN MADEを愛用するJ-HOPEは、先日も同ブランドと『ポケットモンスター』のコラボアイテムを着こなす姿が話題になったばかり。そんな彼とHUMAN MADEのコラボコレクション “HUMAN HOPE”（ヒューマンホープ）が発表され、同ブランドのSNSにてビジュアルが公開された。

写真では、前髪を下ろした柔らかな表情のJ-HOPEが、コラボアイテムを自然体に着こなす姿が印象的。自身を表す絵文字として知られる“リス”のグラフィックをあしらった濃い緑のフーディーやセーター、ジャケットのほか、緑のハートに“HUMAN HOPE”の文字が入ったセーターを纏い、アンニュイに佇むショットも披露されている。自然光の中で撮影されたナチュラルな雰囲気と、ファッショニスタとしての洗練された佇まいが際立つビジュアルに、ファンからも称賛の声が寄せられている。

■BTS・J-HOPEが“HUMAN HOPE”に込めた想い

J-HOPEはInstagramにブランドの創業者兼デザイナーであるNIGOとの2ショット写真を投稿。「僕が心から好きなHUMAN MADEとご一緒しました」と切り出し、「昨年からNIGOさんと話し合いながら準備してきたプロジェクトで、ついに“僕そのもの”である『HUMAN HOPE』が完成しました」とコラボ誕生の背景を説明した。続けて「僕にとって大きなモーメントであり、大切なヒストリーになると思います」と感慨を語り、「楽しみに見守ってください!!」とファンにメッセージを届けている。

SNSでは「ホビ自らモデルを務めてくれるなんて最高！」「どの写真もかっこいい」「大好きなファッションで夢を叶えていくホビが誇らしい」「リスのラグに座るホビ可愛すぎ」「どのアイテムもホビらしさ満点で可愛い」といった声が寄せられ、発売前からすでに期待が高まっている。

今回のコラボコレクションは、HUMAN MADEのオンラインストアおよび韓国・ソウルの狎鴎亭（アックジョン）にある店舗「HUMAN MADE APGUJEONG」にて、11月22日より発売。また、Weverse Shopでも同日11時より販売開始される予定だ。

■写真：BTS RMもお揃いで着用、『ポケットモンスター』コラボのパーカーを着たJ-HOPE