使いやすく乗りやすく、スポーティな乗り味もあった初代Dio

ヤマハ・パッソル（1977年）が火付け役となり、1980年代前半は、各社から実に多くの原付スクーターが登場しました。ホンダはタクト（1980年）をヒットさせますが、各社とも続々とパワーアップさせた原付スクーターを登場させ、やがて姿を消す格好になります。

1980年代後半になると、マイナー車や不人気車が続々と姿を消していく中、ホンダが「これがトドメじゃ！」とばかりにリリースさせたのが1988年の「Dio（ディオ）」です。

ディオはまさしく質実剛健なスクーターでした。

燃料タンクをフロアステップに配置することで、まず24Lもの収納力のあるセンタートランクをシート下に設置し、ヘルメットだけでなく他の収納にも使える仕様でした。十分な実用性に加え、シート高700mmという足つき性も実現。デザインもそれまでのスクーターより何歩も抜きん出た印象のシャープなもので、多くの若者が魅了されました。

加えて、ディオは機構も優れていて、新設計の空冷2サイクルエンジンを搭載。トルクフルでありながら高速域でもパワーを発揮し、最高出力は6.4PS／6500rpmを実現しました。足回りもややワイドなタイヤを装備し、スポーティな乗り味も楽しめるという、まさに「全方位ヨシ」な1台だったというわけです。

結果的に、バイク好きやヤンキーの若者だけでなく、真面目くんや主婦層までを魅了し大ヒットに至りました。

以降、ディオは派生モデルを続々とリリースし、もはや「どれがどれだっけ」状態になるほどですが、原付モデルは大きく分けて5代に分けることができます。

初代〜3代目までが２スト、4〜5代目が4スト

まずは1988〜1990年までの初代。特別仕様車のディオ SP（1989年）、前輪をディスクブレーキにしたディオSR（1990年）などがありました。



最新モデルのディオ110 Lite。いわゆる「新基準原付」だ（画像：ホンダ）



そして1991〜1999年までの2代目は「Super Dio」と呼ばれるモデルで、多彩なニーズに応えるべく、歴代ディオシリーズの中でも最も派生車が多くありました。

さらに1994〜2002年までの3代目は「Live Dio」と呼ばれるモデルで、2ストロークエンジンのディオはここで生産が終わります。

4ストロークエンジンを搭載し生まれ変わったのが2001〜2007年の4代目。「Smart Dio」と呼ばれるモデルで電子式燃料噴射装置（PGM-FI）を搭載した新時代仕様のディオでした。

さらに2007〜2016年までの5代目は自動車排出ガス規制に対応させるなどの更なるマイナーチェンジがあったものの、本モデルを持って2016年に生産終了となりました。

「スケスケディオ」を知っているか!?

特に派生モデルが多い2代目には、走行性能を高めたディオZX（1992年）、遊び心満載のディオXR BAJA（1994年）、はたまた女性層に歩み寄ったディオCesta（1995年）、ディオFit（1997年）などがありました。

また、3代目では、前代未聞のスケルトン仕様、ライブディオZX（2000年）もリリース。パソコンのiMacのスケルトン仕様が大ヒットし、周辺機器もこぞってスケルトン仕様の製品が出ていましたが、パソコンと全然関係ないスクーターをもスケルトンにするあたりは、ホンダのシャレだったことでしょう。

しかし、4ストロークエンジンに変更された4代目、5代目は原付市場そのものが縮小傾向だったこともあって、正直控えめでした。

結果的に原付ディオは生産終了になるわけですが、入れ替わるように2011年には原付二種モデルとしてディオ110が登場。今日まで生産が続くモデルで、この110ccモデルも含めて「ディオシリーズ」とするなら、優に36年以上も続くロングヒットになったというわけです。

結果まだまだ続く「原付ディオ」

冒頭で触れた1980年代前半〜中頃にかけての原付スクーターブームにおいて、ホンダには、他社を著しく抜きん出るモデルがありませんでした。また、この時代は各社とも、既存エンジンを流用しながらインパクトあるモデルを多くリリースしていていたものの、「本当に優れた原付スクーター」はごく限られていたように思います。

こんな混沌とした原付市場の中で、いよいよホンダが本気を出しゼロスタートで開発したのが、まさしくディオでした。

そして2025年11月以降、新たな排ガス規制の適用に伴い、原付一種そのものの生産が終了します。その代替に、125ccまでの原付二種の出力を抑えて原付免許で乗れるようにする「新基準原付」として11月20日に「ディオ110 Lite」が発売されます。ホンダが用意する新基準原付4車種のうち、これが唯一のスクーターモデルです。

スクーター市場を長らく支え、50cc原付の終焉を見届け、さらに次世代へつなぐディオシリーズは、もっと評価されてよいように思います。