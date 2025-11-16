この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「妊娠歴や中絶経験を伝えないリスクは医療現場でとんでもないことに」

YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』で、助産師HISAKOさんが「【中絶】や【流産】の経験は産院に伝えないといけない？」と題した動画を公開した。HISAKOさんは、妊娠が発覚して産婦人科に初めて訪れる際に記入する問診票について、自身の実体験や専門家としての知見を交えながら、思いを語った。



動画冒頭でHISAKOさんは「問診票って、こんなことまで聞かれないといけない？答えないといけない？みたいなことまであるんです」と話し、特に妊娠歴や中絶歴、離婚歴などの記述に抵抗感を覚える人の気持ちに寄り添う姿勢を見せる。「未婚に丸付ける、なんかちょっと、手が重い、重い、みたいな…」と、自身も11人目を未婚で出産した際の葛藤を振り返った。



しかし、HISAKOさんは「その情報っていうのを、正しく伝えてあげることで、病院側に伝えておくことで、リスクの回避ができるわけですよ」と、問診票への正直な記入の重要性を強調。中絶や流産、婦人科の手術歴など、デリケートな内容であっても「今回の妊娠出産を無事に成功させるために、絶対大切な情報なんですよね」と述べ、適切な医療を受けるためには正しい情報が不可欠であると力説した。



「人間生きてたら、もう一つや二つ、この記憶からもう封じ込めたいっていうことってあるのでね、気持ちはよくわかるんですよ」と語る一方で、「着床障害や切迫流産、早産のリスクにも繋がるから、伝えることで最善のケアが受けられる」と、専門的な視点からその理由を具体的に説明。さらに、自身も7人目や12人目の妊娠時に出生歴を“さば読んで”しまい、医師に「助産師だよね？それがどういうリスクがあるか、分かってるよね？」と厳しく咎められた経験や、不妊治療の際に「2人目不妊」と問診票を記入しバレて赤面したエピソードを明かし、「どこかで世間体や恥ずかしさにとらわれてしまう」本音を吐露した。



動画の締めくくりでは「伝えることで今回の妊娠・出産を無事に成功させる糸口になる」「ついサバ読んでしまう気持ちもわかるけど、本当に危険を招くことがある」と改めて注意を呼びかけ、「私が言っても、全く説得力のない話でございました」と笑いながらも、視聴者の背中を押す内容となった。