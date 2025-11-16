声優竹内ゆうか（30）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と第1子妊娠を発表した。

「日頃より暖かいご声援をありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、皆様へご報告がございます」と書き出し、声明をアップ。「突然のご報告にはなりますが、今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「お相手の方は私の好きなことを一緒に楽しんでくれ、日々を笑いで包んでくれるとても温かい方です。また出産は年末を予定しており、お仕事は少しの間お休みをいただくこととなっております」とつづった。

東京都出身の竹内は、声優を中心とした3人制バスケットボールリーグ・SJ3.LEAGUEに初期から参加している。

以下、発表全文。

いつも応援してくださる皆さまへ

日頃、温かい応援をありがとうございます。

突然のご報告にはなりますが、今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。

お相手の方は私の好きなことを一緒に楽しんでくれ、日々を笑いで包んでくれるとても温かい方です。

また出産は年末を予定しており、お仕事は少しの間お休みをいただくこととなっております。

スケジュールの調整をしてくださった関係者の皆さま、また事務所の皆さま、この場を借りてお礼を申し上げます。

みなさまからの応援、お世話になっております関係者の皆さま、また周りの友人や家族の支えがあり今の私があること、心から感謝申し上げます。

今後も一つ一つのお仕事に真摯に向き合い精進して参りますので、ご指導ごのほど、よろしくお願い申し上げます。

竹内ゆうか